Немецкая модель Верушка, считавшаяся первой супермоделью Германии, умерла в возрасте 87 лет. Об этом сообщает Bild со ссылкой на одного из ее родственников.

По данным издания, манекенщица ушла из жизни в собственной квартире в Берлине, рядом с ней находились друзья и близкие. Причина смерти не уточняется.

В последние годы Верушка редко появлялась на публике, но продолжала поддерживать отношения с молодыми художниками.

Будущая звезда подиума родилась 14 мая 1939 года в Восточной Пруссии и получила имя Вера фон Лендорф. Ее отец был казнен за участие в заговоре против Адольфа Гитлера 20 июля 1944 года. После этого мать девочки отправили в трудовой лагерь, а саму Веру вместе с сестрами определили в детский дом СС.

Позже она изучала искусство, а затем отправилась в Италию. Там ее заметил фотограф Уго Мулас, что стало началом модельной карьеры.

В 1960-х годах Верушка добилась международного признания, работала в Париже и Нью-Йорке, украшала обложки Vogue и Life и вошла в число самых высокооплачиваемых моделей своего времени.

Помимо работы в индустрии моды, она снялась в картине Микеланджело Антониони «Фотоувеличение» (1966). Верушка также стала одной из заметных фигур в боди-арте.

В середине 1970-х модель ушла из классического модельного бизнеса после разногласий с редакцией американского Vogue и посвятила себя живописи, фотографии и перформансам. Часть ее работ и материалов передали в Музей Восточной Пруссии в Люнебурге.

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