19-летний Савелий Ситников, пострадавший летом во время ракетного удара по предприятию в Кирове, скончался в больнице, сообщили в правительстве Кировской области. Таким образом, число жертв июльской атаки на завод в Кирове выросло до семи.

«23 ноября 2026 года ушёл из жизни еще один кировчанин, пострадавший этим летом от террористического акта», - говорится в сообщении правительства региона в мессенджере «Макс».

Сообщается, что Ситников получил тяжелые ранения при атаке и четыре месяца провел в больнице.

Глава Кировской области Александр Соколов направил телеграмму с соболезнованиями в адрес семьи погибшего.

«Савелий Ситников был целеустремленным студентом и трудолюбивым сотрудником, ответственно относившимся к своей профессии, гордостью семьи», - сказал губернатор.

Напомним, ВСУ ударили ракетой по предприятию в Кирове утром 24 июля. Пять человек погибли на месте, еще 27 пострадали. В Кировской области объявили трехдневный траур. Позднее один пострадавший скончался в больнице, число погибших выросло до шести.