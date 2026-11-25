Российский модельер-дизайнер, мастер национального костюма Августина Филиппова скончалась в возрасте 78 лет, сообщил глава Якутии Айсен Николаев.

«С глубокой печалью узнал об уходе из жизни Августины Николаевны Филипповой. Она раскрывала в национальном костюме характер и душу нашего народа», — написал руководитель республики в своём канале на платформе «Макс».

Николаев выразил соболезнования родным, близким, друзьям и коллегам покойной. Глава Якутии отметил, что работы модельера были представлены в Каннах, Риме и Торонто. Он обратил внимание, что Филиппова также оказывала поддержку молодым мастерам. Руководитель республики напомнил, что в 75 лет модельер получила орден «Полярная звезда», являющийся высшей наградой республики.

Августина Филиппова родилась 1 августа 1948 года в Якутии. В качестве модельера она дебютировала в 1994 году, представив свой Театр моды на местном фестивале и получив Гран-при конкурса. В 1996 году состоялся показ коллекции Филипповой в Доме моды Вячеслава Зайцева.

Напомним, 24 ноября стало известно о кончине балетмейстера, заслуженного работника культуры России Нины Кыштымовой. Ей было 80 лет. В октябре сообщалось о смерти российского дизайнера и основателя бренда Cyrille Gassiline Кирилла Гасилина. Он умер в возрасте 47 лет.