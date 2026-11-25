Алкоголь мог привести к смертельному отравлению россиянки Анастасии С. на Бали из-за добавления в напиток метанола, подобные инциденты на острове происходят не впервые. Об этом в эксклюзивном комментарии aif.ru заявил вице-президент Альянса турагентств России Алексан Мкртчян.

Тридцатилетняя россиянка Анастасия С. погибла на Бали от отравления некачественным алкоголем. Анастасия была врачом-лором. Друзья девушки обвиняют также уровень балийской медицины в том, что произошло.

«На Бали большие пошлины на импортное вино, поэтому люди пьют местное. Туристы покупают алкоголь буквально за 300-400 рублей на наши деньги. Конечно, там много недобросовестных людей, которые разбавляют алкоголь промышленным метанолом, и продают этот алкоголь под видом хорошего», — отметил Мкртчян.

Эксперт добавил, что при употреблении такого вина человек может не понять сразу, что с напитком что-то не так.

«В барах еще могут подмешивать метанол в коктейли», — сказал он.

Это не первый подобный инцидент в 2026 году: в июне СМИ сообщали о гибели другой россиянки на Бали после употребления местного вина и предполагаемого отравления метанолом. 50-летняя российская туристка Анна после употребления местного вина впала в кому на 22 дня и умерла, так и не придя в сознание.