Актриса Наталья Бурдина умерла в возрасте 70 лет, сообщил Тверской академический театр драмы. Уточняется, что артистка скончалась в результате продолжительной болезни.

Наталья Николаевна родилась 20 августа 1956 года в городе Чусовом Пермской области. Актерскому искусству Бурдина обучалась у народной артистки России Веры Ефремовой.

Более 40 лет она посвятила Тверскому театру драмы, на сцене которого сыграла десятки разноплановых образов — от комедийных до драматических. Телезрителям Бурдина знакома по сериалу «Сельский детектив».

«Коллегам запомнились ее скромная, теплая улыбка и благодарность. Свет, искренность, радушие и правдивость во всем, за что бы ни бралась Наталья Николаевна, — такой ее знали коллеги за кулисами. А сцена для актрисы была местом служения зрителю, возможностью дарить ему эмоции и работать в традициях русского психологического театра», — рассказали в Тверском академическом театре драмы.