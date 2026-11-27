Российские императоры с трудом пробивали себе путь в советские фильмы. Конечно, были темы, в которых без этих персонажей обойтись сложно — например, как снять биографию Пушкина, не упоминая хотя бы Александра Первого? Он и был, пожалуй, первым императором на экранах СССР, появившись в немом ещё фильме 1926 года «Декабристы». Но самым первым правителем Российской империи, который получил своеобразную «реабилитацию» в советском кино, оказался Петр Первый — в экранизации романа Алексея Толстого 1937 года его сыграл Николай Симонов.

Николай Симонов, фильм «Пётр Первый» (1937-1938). Кадр

Впрочем, много лет ситуация не менялась. Императоры всегда были в СССР на втором плане — как главы государства, во время правления которых действовали, например, генералиссимус Суворов, адмирал Ушаков или композитор Глинка. И если, например, в советском кино были актеры, которые по много лет исполняли роли, например, маршала Жукова (как Михаил Ульянов), Ленина или Сталина, то с императорами такой традиции не сложилось.

Михаил Ульянов и Армен Джигарханян. Кадр из сериала «Звезда эпохи» (2005)

Всё изменилось примерно в 1970-х — сначала осторожно, но потом всё смелее и смелее кинематографисты начали подбираться к запретным персонам. Конечно, первым был всё тот же Петр I, но потом появились и Николай I, а после распада СССР дошло дело и до других представителей династии Романовых. В последние годы ситуация и вовсе изменилась радикально — появилось множество исторических сериалов, которые рассказывали о правлении тех или иных императоров или императриц. В ноябре несколько уикендов рейтинг российского проката возглавлял фильм «Рождение империи» Андрея Кравчука о временах Петра Первого, а на этой неделе в кинотеатрах появился документально-игровой проект «Александр I». Всех этих деятелей прошлого играли множество актеров, среди которых есть и свои рекордсмены — причем все эти рекорды были установлены достаточно давно.

«Рождение империи» Андрея Кравчука заработало за первые 4 дня проката 236 млн. Фото: Централ Партнершип

​​«Царь, очень приятно, царь»

Отметим, что актеров, которые несколько раз исполняли роли царей или цариц, не так уж и много. Дмитрий Золотухин дважды сыграл молодого Петра Первого — в дилогии Сергея Герасимова «Юность Петра» и «В начале славных дел» и в многосерийном телефильме «Россия молодая», дважды подходил к этой роли и Александр Балуев — в мини-сериале Владимира Бортко «Пётр Первый. Завещание» и в сериале Дмитрия Иосифова «Елизавета».

Дмитрий Золотухин воплотил образ Петра в дилогии Сергея Герасимова: «Юность Петра» и «В начале славных дел» (обе вышли в 1980 году); Александр Балуев сыграл Петра I в мини-сериале Владимира Бортко «Пётр Первый. Завещание» (2011). Фото: Коллаж АиФ

У актера Виталия Кищенко вообще любопытная история взаимоотношений с царственными особами. В фильме 2019 года он сыграл Александра I, а в недавней картине «Романовы: преданность и предательство» — уже Николая II.

Сразу двух (или даже трех) императоров в четырех разных фильмах сыграл Михаил Названов — воспитанник студии Художественного театра и ученик Станиславского, прошедший лагеря и сумевший прямо во время войны добиться снятия судимости, чтобы иметь возможность работать в театрах Москвы. Прославился он после фильмов «Жди меня», «Иван Грозный» (там у него была роль Курбского), но несколько лет он отдал и императорам. Начинал с Николая Первого в фильме «Шевченко» (там же сыграл и Александра Второго), потом были «Белинский», «Композитор Глинка» — и Александр Первый в картине «Корабли штурмуют бастионы» про победы адмирала Федора Ушакова.

Виталий Кищенко исполнил роль последнего российского императора Николая II в исторической драме «Романовы: преданность и предательство» (2026); Михаил Названов сыграл императора Александра I в фильме «Корабли штурмуют бастионы» (1953). Фото: коллаж АиФ

У Бориса Плотникова, известного по роли доктора Борменталя в «Собачьем сердце», в фильмографии тоже было три императора, при этом он стал первым актером в СССР, воплотившим на экране Петра Третьего — в сериале 1986 года «Михайло Ломоносов». Ещё он играл Александра Первого в картине «Графиня Шереметева» и дважды — Николая Первого, в фильмах «После дуэли» и «Грибоедовский вальс».

​Владислав Стржельчик сыграл Николая Первого сразу в пяти фильмах, но если картины 1960-70-х «Сон», «Третья молодость», «Зелёная карета» и «Отец Сергий» — это художественные картины, то «Последние дни» 1968 года — это фильм-спектакль.

Борис Григорьевич Плотников сыграл роль императора Александра I в драме «Графиня Шереметева» (1994 год); Владислав Стржельчик сыграл императора Николая I в фильме «Отец Сергий» (1978 год, режиссёр Игорь Таланкин). Фото: коллаж АиФ

А абсолютным лидером может считаться Андрей Ростоцкий, сын режиссера Станислава Ростоцкого. Он шесть раз играл Николая Второго, начиная с советских фильмов «Свой крест» и «Мать» и чешской картины «Европа танцевала вальс» (все — 1989 год), потом появился в «Расколе» и «Снах» 1993-го. Последний раз Ростоцкий сыграл этого императора в «Жизни и смерти Петра Столыпина», который вышел в 2001-м, за год до его трагической гибели.

Андрей Ростоцкий считал главной своей ролью образ российского императора Николая II в фильме «Мать» (1989 г.). Кадр

​​А что с императрицами?

У актрис количество сыгранных императриц, разумеется, гораздо скромнее — но их вообще в русской истории было немного, а самой популярной всегда оставалась Екатерина II Великая. И если не учитывать тех, кто играл одну и ту же роль в разных частях одного и того же фильма или нескольких сезонах сериала — как Марина Александрова в «Екатерине», — то получится очень небольшой список.

Так, Наталья Гундарева сыграла двух императриц — но Екатериной Второй она была в телеспектакле по «Капитанской дочке» Пушкина, а вот роль Елизаветы Петровны исполнила в двух фильмах «Гардемаринов».

Наталья Гундарева сыграла императрицу Елизавету Петровну в двух частях киносаги Светланы Дружининой о гардемаринах: «Виват, гардемарины!» (1991) и «Гардемарины III» (1992); Лидия Федосеева-Шукшина в исторической драме Ярополка Лапшина «Демидовы» (1983); Наталья Суркова в образе Екатерины II — сериал «Фаворит» (2005). Фото: коллаж АиФ

А первую позицию поделили две актрисы. Лидия Федосеева-Шукшина играла двух цариц — Анну Иоанновну в телефильме 1983 года «Демидовы» и Екатерину Вторую — в «Графине Шереметевой» 1988-го и в «Вечерах на хуторе близ Диканьки» 2002-го. У Натальи Сурковой тоже было две императрицы в трех проектах — Екатерина Вторая в сериалах «Фаворит» 2005-го и недавнем «Павел. Первый и последний», а также Елизавета Петровна в сериале «Великая».