На этой неделе зрители увидят сериал Владимира Бортко «Сталин», в котором впервые покажут хронику последних лет жизни всесильного Генсека. Этот проект Бортко вынашивал более десяти лет, а в актерский состав собрал одних из самых известных современных актеров. Например, Никиту Хрущева играет Виктор Сухоруков – для него это не первый опыт воплощения этого политика на экране, но первый, в котором Хрущев показан, по словам актера, серьезным и опасным. Роль Лаврентия Берии исполнил Александр Яцко, а также в «Сталине» можно увидеть Кристину Бабушкину, Александра Самойленко (Маленков), Семёна Стругачёва (Лазарь Каганович), Николая Шрайбера (Абакумов), Артура Ваху (Молотов) и многих других актеров.

Роль самого Сталина сыграл в сериале актер Игорь Миркурбанов, и это весьма необычный выбор. На премьере, которая проходила в московском кинотеатре «Художественный», Миркурбанов сказал журналистам, что такая роль является вехой для любого артиста. Ещё он отметил, что не смотрел, как Сталина показывают в предыдущих картинах, где появлялся этот политический деятель, – чтобы создать своего собственного персонажа.

При этом отечественная «сталиниана» весьма обширна, хотя в большей части фильмов и сериалов Сталину отводилась исключительно вспомогательная роль.

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Михаил Геловани

Сталин впервые появился в советском кино в 1937 году, в фильме Михаила Ромма «Ленин в Октябре», где его сыграл Семён Гольдштаб. Также в сороковые годы образ Генсека воплощал и актер Алексей Дикий – он играл Сталина трижды, в том числе в фильме 1949 года «Сталинградская битва». Но «официальным Сталиным» советского кино того времени был Геловани, причем вся фильмография этого актера на протяжении 15 лет состояла исключительно из Сталиных – с картины «Великое зарево» 1938-го до кинобиографии Дзержинского «Вихри враждебные» 1953-го. Снимался Геловани и в парадном фильме 1950 года «Падение Берлина». Вот только после смерти Сталина в 1953 году его карьера фактически закончилась – новых киноролей ему не давали, в театре-студии киноактера он играл мало. Более того, после XX съезда сыгранного им Сталина часто вырезали из уже готовых фильмов. Умер Геловани в декабре 1956-го от сердечного приступа, в возрасте 63 лет.

Бухути Закариадзе

Сталин фактически отсутствовал на киноэкранах СССР почти 15 лет – старые фильмы, в которых появлялся этот персонаж, или не показывали, или же его вырезали. Конечно, совсем обойтись без него в историческом кино о революции или Великой Отечественной войне было невозможно, но эту роль сводили к очень короткому появлению в небольших эпизодах – этим занимался актер из Грузинской ССР Андро Кобаладзе. Но в конце 1960-х режиссер Юрий Озеров взялся за масштабную эпопею «Освобождение», в которой собирался рассказать о второй половине Великой Отечественной войны – с Курской битвы до взятия Берлина и Праги. Киночиновники пытались заставить и его обойтись без Сталина или свести всё к небольшим эпизодам, но Озеров пошел на принцип – и всё же добился своего. Во всех пяти фильмах «Освобождения» эту роль сыграл ещё один грузинский актер Бухути Закариадзе, который после завершения сотрудничества с Озеровым больше к Сталину не возвращался.

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Георгий Саакян

После Озерова Сталин в кино часто появлялся как некая функция, и на первый план выходили портретная схожесть и, например, умение глубокомысленно раскуривать трубку. Саакян не был профессиональным актером – в конце 1970-х ему было уже полвека, он много лет работал инженером, занимался проблемами опреснения воды. Но случайная встреча с киношниками изменила для него всё – он прошел пробы в фильм «Тегеран-43», в котором и сыграл Сталина впервые. Особенно востребованной оказалась его похожесть на этого деятеля в перестройку и в 90-е годы – он снимался в «Ералаше», у Сергея Соловьева в фильме «Чёрная роза — эмблема печали, красная роза — эмблема любви», в «Мастере и Маргарите» Юрия Кары, даже в «Старых песнях о главном» мелькнул. Всего в фильмографии Саакяна – около 30 ролей Сталина в самых разных проектах. Скончался актер в 2014 году в возрасте 88 лет.

Арчил Гомиашвили

Но в перестройку образ Сталина в кино перестал восприниматься исключительно как функция, и с конца 1980-х его играли самые разные актеры – например, Алексей Петренко, Игорь Кваша, Армен Джигарханян и Андрей Краско. Гомиашвили, который прославился ролью Остапа Бендера в «12 стульях» Леонида Гайдая, трижды играл Генсека, причем во вполне серьезных проектах – одним из них был «Сталинград» Юрия Озерова, которым тот завершил своё киноописание Великой Отечественной войны.

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Анатолий Дзиваев

В последние годы было снято много сериалов, в которых показывалось в том числе и сталинское время. Появлялся Сталин, к примеру, у Никиты Михалкова в «Утомленных солнцем 2» (его играл Максим Суханов), но главным сериальным Сталиным стал осетинский актер, работавший в театре Армена Джигарханяна, Анатолий Дзиваев. Отметим, что много лет Дзиваев был просто актером, не привязанным к какой-то роли, а Сталина в нем обнаружили лишь в 2010-е. Он играл этого персонажа в сериалах «Тухачевский. Заговор маршала», «Жуков», «Убить Сталина», «Сын отца народов», «Зорге». Актер скончался в 2016 году, в возрасте 70 лет.