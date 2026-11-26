В прокате идет фильм «Александр I» — новая часть документально-игрового исторического проекта Алексея Кравчука о российских императорах, в котором причудливо сочетаются художественная визуализация событий прошлого и мнения современных экспертов. Первый фильм цикла назывался «Петр I: Последний царь и первый император», он вышел в прокат в ноябре 2022 года и заработал весьма приличную сумму для такого формата — 275 млн рублей. Выручка следующих частей — вторая была посвящена сразу трем императрицам, Екатерине I, Анне Иоанновне и Елизавете Петровне, а третья — Екатерине II Великой — была скромнее, но тоже оставалась на высоком уровне. И стоит отметить, что ноябрьский прокатный хит «Рождение империи» о царствовании Петра Первого — тоже снят Кравчуком.

«Александр I» начинается с прихода к власти этого императора — в 1801-м заговорщики во главе с графом Паленом убили императора Павла I, и трон перешел его старшему сыну и внуку Екатерины II Александру. Он правил 24 года — и на этот период пришлись войны с Наполеоном, Отечественная война с Бородинской битвой, Заграничный поход русской армии. Ещё именно при Александре I юный Пушкин учился в только что основанном Царскосельском лицее и начинал литературную деятельность. А смерть Александра в 1825 году послужила поводом для восстания декабристов, разбираться с последствиями которого пришлось брату царя, который принял трон под именем Николая I.

И нет ничего удивительного, что показывать этого царя в кино допускалось даже при советской власти, когда представители дома Романовых очень редко появлялись на экранах. Конечно, тогда Александр Первый был персонажем эпизодическим, но вряд ли без него можно было обойтись в фильмах с говорящими названиями вроде «Декабристов» 1926 года, «Юность поэта» 1936-го или «Кутузов» 1943-го. Так что ещё во времена СССР у многих актеров в фильмографии имелась строчка «Александр I».

Виктор Мурганов — «Война и мир», 1967

Снимать отечественную версию экранизации романа Толстого в СССР затеяли в пику Голливуду, который ещё в 1956-м выпустил фильм по этой книге с Одри Хепберн. Ну а режиссерское кресло доверили молодому на тот момент постановщику Сергею Бондарчуку, который взялся за масштабный проект с присущим ему энтузиазмом. Фаина Раневская тогда заметила, что советский актёрский мир раскололся надвое — на тех, кого Бондарчук пригласил сниматься в «Войне и мире», и на всех прочих. В числе «приглашенных» оказался и Виктор Мурганов — в 1962 году, когда проходил кастинг, ему было 25 лет, он только что окончил театральное училище имени Щепкина, и был принят в московский театр драмы и комедии. Фильмография у него на тот момент была куцая, так что фильм Бондарчука стал первой большой работой в кино для этого актера. Впрочем, успех картины на его карьеру не повлиял. Когда в театр, где он служил, пришел новый худрук Юрий Любимов и начал делать там знаменитую Таганку, Мурганов оказался не у дел — в итоге он оказался в театре имени Гоголя, в котором и работал до начала 1990-х. Снимался он немного, в основном — в небольших ролях, его можно увидеть в фильмах «Щит и меч», «Ватерлоо», «Следствие ведут Знатоки», «Служебный роман» (один из гостей на празднике у Самохвалова). Но спустя почти 20 лет после «Войны и мира» Мурганов снова сыграл Александра I — в историческом фильме 1985 года «Багратион». Правда, на этот раз он был старше своего персонажа — императору во время Отечественной войны было лишь 35 лет, а актеру — около 50. С приходом девяностых Мурганов ушел из профессии; он умер в 2013 году, в 76 лет.

Виктор Мурганов. Кадр из фильма

Леонид Куравлёв — «Левша», 1986

Здесь Александр I — тоже не самый главный герой, но действие сказа Николая Лескова начинается как раз при этом императоре, хотя основное действие с подкованной блохой происходит уже при Николае Первом. А Куравлёв, который в начале карьеры чаще всего играл простых парней из народа (и лишь однажды согласился на роль обаятельного вора ради Леонида Гайдая и его «Ивана Васильевича», смотри его главные роли), с возрастом легко соглашался на то, чтобы сыграть и кого-то повыше рангом. В «Демидовых», например, он был князем Меншиковым, у Гайдая в комедии «На Дерибасовской хорошая погода, или На Брайтон-Бич опять идут дожди» — президентом Горбачевым, а у Владимира Меньшова в «Ширли-мырли» — американским послом.

Леонид Куравлёв. Кадр из фильма

Борис Плотников — «Графиня Шереметева», 1994

Плотников для массового зрителя — это доктор Борменталь из фильма Бортко «Собачье сердце». Но фильмография у него достаточно богатая и за пределами самой известной его работы, а ещё именно этот актер — единственный в СССР и России — смог сыграть сразу трех императоров. В фильме «Михайло Ломоносов» 1986 года он был Петром Третьим, дважды играл Николая I — в картинах «После дуэли» (1990) и «Грибоедовский вальс» (1995). Ну а в этой истории любви графа Николая Шереметева и крепостной актрисы Прасковьи Жемчуговой ему досталась роль Александра I.

Борис Плотников. Кадр из фильма

Василий Лановой — «Незримый путешественник» (Россия, 1998)

Пожалуй, это был первый фильм в отечественном кинематографе, в котором Александр I стал главным героем, а не императором, в царствование которого происходят великие события. Действие «Незримого путешественника» происходит в 1825 году в Таганроге, куда Александр I прибыл с супругой и где — по официальной версии — скончался. В сюжете картины, кстати, используется теория о том, что император лишь инсценировал свою смерть и отправился странствовать по стране под именем старца Фёдора Кузьмича, который умер в Томске в 1864 году. Супругу императора в этой картине сыграла Алла Демидова, а в других ролях были заняты Владимир Гостюхин, Сергей Арцибашев, Георгий Жженов, Сергей Гармаш.

Василий Лановой. Кадр из фильма

Игорь Костолевский — «Война и мир», Россия-Франция-Германия, 2007

Экранизаций романа Толстого за историю кино было несколько, и этот сериал, пожалуй, оказался не самой лучшей из них. Главные роли были отданы западным актерам, а российским артистам достались роли второго плана — так, Владимир Ильин играл Кутузова, а Костолевскому досталась роль Александра Первого. Любопытно, что в самом начале своей карьеры Костолевский снялся в фильме Владимира Мотыля «Звезда пленительного счастья», в котором сыграл роль декабриста Ивана Анненкова; роль Александра I в той картине была глубоко вторичной, её исполнил Борис Дубенский.

Игорь Костолевский. Кадр из фильма

Виталий Кищенко — «Союз спасения», 2019

Один из самых больших проектов последних лет, посвященных восстанию декабристов, был тоже снят Кравчуком — ещё до начала его проекта, посвященного российским императорам. Сюжет этого фильма (и сериала, в который он был развернут после проката) начинается задолго до 1825 года, и главный герой, Сергей Муравьёв-Апостол, несколько раз сталкивается с Александром I. Сыгравший этого императора Виталий Кищенко исполнил роль ещё одного правителя Российской империи — в недавнем фильме «Романовы: преданность и предательство» ему досталась роль Николая II.