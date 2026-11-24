Ракета-носитель «Союз-2.1б» отправилась в полет с Байконура. Она несет грузовой корабль «Прогресс МС-36», в котором находятся робот «Теледроид» и грузы, предназначенные для экипажа МКС. Прямую трансляцию запуска провел «Роскосмос».

На станцию кораблем «Прогресс МС-36» будет доставлен робот «Теледроид». Кроме того, он привезет свыше 2 тонн различных грузов: топливо, необходимое для дозаправки станции, питьевую воду, кислород, продукты, медикаменты, санитарное оборудование, а также материалы для проведения научных экспериментов.

«Теледроид» представляет собой робота, предназначенного для работы в открытом космосе. Его планируется закрепить на наружной поверхности МКС. Место для работы этого робота было доставлено на станцию 19 сентября.

Ранее в Роскосмосе сообщили о сведении с орбиты грузового корабля «Прогресс».