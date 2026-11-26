Как меняется медицина и помощь людям с проникновением во врачебную сферу технологий искусственного интеллекта? О каких опасностях нам стоит помнить? И останется ли такой же востребованной, как сейчас, профессия врача?

Об этом в интервью aif.ru рассуждает ректор Российского университета медицины (РосУниМед) Минздрава России, президент Общества врачей России, заслуженный врач РФ, академик РАН Олег Янушевич.

Не фантазии, а реальность

Юлия Борта, aif.ru: Олег Олегович, у вашего университета есть проекты, связанные с искусственным интеллектом. То есть это для нас уже реальность?

Олег Янушевич: Конечно. Вот вам конкретный пример - искусственный интеллект сегодня уже помогает быстрее смоделировать правильную форму коронки, выполнить более точное прилегание, снижая риск возможных осложнений. Поэтому сказать о том, что это пока мечты или фантазии, я не могу. Это уже реальность, в которой мы работаем.

Или, в рамках государственного задания от министерства здравоохранения вместе с МГТУ им. Баумана мы разрабатываем специальную камеру для диагностики рака полости рта.

Обучение студентов в институте стоматологии Российского национального исследовательского медицинского университета (РНИМУ) имени Н. И. Пирогова в Москве. Фото: РИА Новости/ Евгений Биятов

— Человеческому глазу это может быть не заметно, а машина распознает?

— Когда врач не каждый день сталкивается с различной патологией слизистой оболочки полости рта, естественно, у него могут возникнуть сомнения. Применение «умной» камеры позволяет сократить количество случаев, которые врач пропускает.

— А еще где могут заменить медика новые ИИ-технологии? Есть ведь уже роботы, которые делают уколы и инъекции, причем гораздо точнее, чем человек. Лаборанты, рентгенологи на подходе?

— Если говорить о лабораторных анализах, то уже давно в системах оценки и анализа крови и других показателей используется цифровая обработка. При анализе снимков МРТ тоже существуют технологии, которые помогают врачу находить те или иные образования, сравнивать норму с патологией. Так что в вопросах диагностики ИИ будет находить все больше применения. Но только как помощник врача, чтобы обратить внимание на те моменты, которые врач не заметил. Или предоставить больше аргументов, где врач имеет сомнения. Принятие окончательного решения о диагнозе, лечении или направлении пациента к другим специалистам должен брать на себя врач.

Медицинский работник проводит рентгенологическое исследование в отделении диагностики Краевой детской клинической больнице №1 во Владивостоке. Фото: РИА Новости/ Виталий Аньков

Доверять ИИ, как и машинам, на сто процентов мы не можем. Должна быть человеческая система контроля.

Что «в голове» у ИИ

— Тем более уже появляются случаи, когда ИИ попросту убивает людей. Недавно был случай в США, когда женщина советовалась с нейросетью, надо ли ей принимать лекарства, и погибла после приступа эпилепсии.

— Врача, юриста, руководителя удерживают социальные обязанности, которые регламентирует закон. У искусственного интеллекта этой преграды нет. Можно задать ограничения программе, это непростая проблема. Думаю, если человек безумно верит машине, это самое плохое, что может с ним случиться. Выводы чат-бота можно рассматривать лишь как предположение, дополнительное мнение, но не как руководство к действию и тем более не как готовый рецепт для препаратов.

Стенд московской медицины на международной ярмарке современного искусства Cosmoscow. Фото: Агентство городских новостей «Москва»/ Александр Авилов

— А врачи не разучатся думать, если все время будут пользоваться подсказками ИИ?

— Дело не в этом. Врачу всегда приходится выбирать из двух зол — делать операцию или нет, дать препарат, который имеет побочные явления, или подождать… Врач всегда находится на грани добра и зла. И понимает свою ответственность за назначенный препарат, совершенные действия и т. д. ИИ этого пока не понимает. Иметь ограничения он может. Но сумеем ли мы контролировать его понимание ситуации — большой вопрос. Поэтому его всегда надо ставить не в ровню человеку, а на ступеньку ниже.

— Предположу, что врач-человек пользуется не просто стандартными рекомендациями и набором симптомов при постановке диагноза, а чем-то еще в голове.

— У врача во лбу горит звезда.

Врач и ребенок во время УЗИ в Центре ранней помощи Морозовской детской городской клинической больницы. Фото: Агентство городских новостей «Москва»/ Александр Авилов

— Которому она помогает выявлять болезнь. Скажем, все симптомы за один диагноз, а он скажет: у вас другое. И будет прав. А ИИ — это все же строгий алгоритм.

— Искусственный интеллект, конечно, быстро обучается. Сейчас я вижу, сколько медицинских ошибок допускают самые известные чаты, с самыми большими базами данных. Но это все совершенствуется каждый день. Достигнут ли в итоге нейросети уровня Микеланджело или Леонардо да Винчи — не могу сказать.

— Мы еще не упомянули вот что. В сфере разработки новых лекарств уж наверняка ИИ лучше человека? Чтобы найти нужные молекулы, проверить их сочетания из тысяч комбинаций.

— Вы же готовите иногда еду дома? Не утверждаю, что вы это любите, но вы иногда точно готовите. Возьмите любой рецепт и приготовьте так, как в лучших ресторанах мира. Может быть, у вас и вкуснее получится, не спорю. Но вопрос не в этом. Вопрос в душе, которую у человека никто никогда не отнимет. В робота ее не вдохнешь. Всегда будет оставаться кусочек того, чего ИИ не достигнет никогда. Есть хороший фильм про виноделие «Капли Бога», который как раз иллюстрирует, что получается, когда именно человек вкладывается в работу. Это очень тонкая материя, как и душа человека.

«Капли Бога» — французско-японско-американский телесериал, созданный на основе одноимённой манги Тадаси Аги и Сю Окимото и повествующий о соперничестве двух энологов. Кадр

Быть как Чехов

— Еще одна близкая технология — телемедицина. Минздрав разработал законопроект о том, что у пациентов с диабетом и гипертонией нужно контролировать состояние с помощью индивидуальных устройств и передавать показатели лечащему врачу дистанционно.

— Это уже давно используется на самом деле, так что данный документ —регламентация того, что упрощает жизнь пациентам. Не ездить постоянно на прием в поликлинику, но при этом контролировать состояние и корректировать лечение. И здесь ИИ тоже может помогать.

— Насколько сегодня сложнее готовить будущих врачей, учитывая, что студенты могут лабораторные работы и дипломы делать с помощью ИИ? Как с этим бороться?

— С образованием бороться не надо. Если студент может найти, где и как списать, попутно информацию проанализировать, это уже благо. Хотя если он бездумно списал у своего коллеги, это плохо. Не надо видеть в ИИ зло. Задача преподавателя — понять, сделано это самостоятельно или нет, не просто требовать написать реферат, а стараться ставить исследовательскую задачу, неоднозначный вопрос. Пусть для ответа студенты используют более быстрые методы ИИ, это повысит интерес и мотивацию.

Установка капельницы медсестрой ГБУЗ «Московский клинический научно-исследовательский центр больница 52 департамента здравоохранения Москвы» на ул. Пехотная. Фото: Агентство городских новостей «Москва»/ Сергей Киселев

— Каждый год стабильно увеличивается конкурс в медвузы. А в других профессиях есть спады и взлеты. Почему так?

— Что бы кто ни говорил, медицинские работники социально и экономически защищены гораздо лучше других специалистов. Это и влечет людей в медицину. Это не говорит о том, что врачи зарабатывают баснословные деньги. Это говорит о том, что в этой профессии социальная защита и стабильность выше. Это неплохо для общества, когда врачи чувствуют такую защищенность. Не все себя находят, это да. Не все хотят работать в регионах или за Полярным кругом — да. Но в любом случае, я считаю, что социальное положение врача определяет востребованность профессии.

Отработка реанимационных мероприятий на роботах-тренажерах в мультипрофильном аккредитационно-симуляционном центре (МАСЦ) Пермского государственного медицинского университета имени академика Е.А. Вагнера. Фото: РИА Новости/ Павел Лисицын

— Какие врачебные профессии будут наиболее востребованы в будущем?

— Это, конечно, вопрос не ко мне — определять будущий ландшафт рынка труда. Но если мы говорим о медицине, то, конечно, потребность в медицинских специалистах, которые умеют работать с ИИ, большими базами данных, будет возрастать.

— Каким вы видите врача лет через 5-10?

— Для меня врач в любые времена — это Антон Павлович Чехов и доктор Преображенский из романа Булгакова «Собачье сердце». Человечность, милосердие и понимание не только физиологии, анатомии, но и психологии человека, его души, осознание единства души и тела. Да, врачи должны владеть уникальными современными технологиями для достижения максимального эффекта лечения. Но чем глубже внутренний мир врача и чем больше мы сохраним таких врачей, тем лучше будет медицина.

Евгений Евстигнеев в фильме «Собачье сердце», 1988 год. Кадр

— Неслучайно человек, выходя от некоторых врачей, чувствует, что уже наполовину выздоровел, хотя лечиться еще не начинал.

— Да, плацебо никто не отменял. Слово и отношение тоже лечит.