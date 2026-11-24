Кадры работы робота-сапера, задействованного силовиками для обезвреживания взрывного устройства, которое было подготовлено злоумышленником для совершения теракта в синагоге в Кисловодске, обнародовала ФСБ.

В опубликованном ролике робот перемещает рюкзак с взрывным устройством и накрывает его специальным колпаком. Затем производится подрыв СВУ.

Также обнародованы кадры задержания подозреваемого в подготовке теракта в Кисловодске.

По информации ФСБ, задержанный россиянин 2004 года рождения, являющийся сторонником радикального ислама, связался с одной из запрещенных в РФ террористических организаций и по ее указанию стал готовить теракт. После его совершения молодой человек намеревался примкнуть к НВФ в Сирии.

В прошлую пятницу силовики задержали злоумышленника. У него обнаружили СВУ с поражающими элементами. При обыске по месту жительства задержанного изъяты компоненты взрывного устройства.

В отношении подозреваемого завели уголовное дело о подготовке теракта. Ранее сообщалось о признании молодым человеком виды во вменяемом ему преступлении.