Инженеры Калифорнийского университета в Сан-Диего представили шестиногого робота, который движется за счёт сжатого воздуха и развивает скорость до 4,72 м/с без электронных компонентов, сообщает Pravda.Ru.

Конструкцию напечатали на 3D-принтере из эластичного материала. Для ускорения разработчики применили двухступенчатую пневматическую систему: воздух сначала управляет клапанами, а затем поступает в более крупные камеры, приводящие в движение ноги.

На испытаниях робот передвигался по бетону, гравию, газону и мульче, спускался по лестнице. Он также смог плавать и продолжал работать под водой.

«Главный сдерживающий фактор остается тем, что робот связан шлангом с внешним компрессором. Он не носит с собой источник энергии», — отмечается в публикации.

Разработчики рассчитывают сократить расход воздуха, чтобы в дальнейшем оснастить устройство компактными баллонами. Пока конструкция остаётся лабораторной разработкой, требующей внешнего источника питания.