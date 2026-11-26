ИИ-модель, обученная на чужих ценностях, незаметно подсказывает их миллионам людей и формирует их сознание, заявил российский лидер Владимир Путин на заседании конференции «Путешествие в мир искусственного интеллекта».

Он заявил о необходимости самостоятельно определять требования к безопасности, качеству и поведению собственных фундаментальных моделей. Путин отметил, что для этого в России имеются все компетенции, а исследователи из отечественных компаний и научных институтов и вузов входят в число самых цитируемых ученых мира в сфере ИИ.

Глава РФ Путин призвал не допустить, чтобы искусственный интеллект (ИИ) был использован во вред России.

«Нельзя допустить, чтобы ИИ хоть когда-то и кем-то использовался против России», сказал он.