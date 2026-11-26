«Единая Россия» выстраивает сквозную систему подготовки кадров — от школ до университетов. Секретарь Генсовета партии Владимир Якушев обозначил главные меры для достижения технологического лидерства государства, заложенные в Народной программе.

По его словам, соответствующие цели поддержали президент России Владимир Путин и жители страны.

Современная образовательная система

На заседании комиссии Генсовета партии по науке и образованию Владимир Якушев отметил, что для их достижения необходимо объединить усилия государства, образовательного и научного сообщества, промышленности и бизнеса.

«Президент определил технологическое лидерство одной из национальных целей развития страны, и, чтобы её достичь, в России нужна современная система образования, способная готовить специалистов мирового уровня. Поэтому в Народной программе „Единой России“ вопросам образования уделяется особое внимание», — сказал он.

Партия стремится выстроить единую цепочку подготовки кадров. Владимир Якушев уточнил, что, прежде всего, речь идёт о школе. Поэтому, по его словам, продолжится программа строительства, капремонта и оснащения школ современным оборудованием. Особое внимание уделят сельским территориям и малым городам.

Новые школы и качество подготовки

Кроме того, «ЕР» намерена продолжить обновление спортивных залов в школах и их оснащение необходимым инвентарём. Планируется сделать группы продлённого дня для младших школьников доступнее, а также выстроить систему общественного контроля, чтобы следить за тем, насколько школы соответствуют нормативам пешей доступности. Важным направлением остаётся работа с одарёнными детьми.

«Предусмотрено открытие 12 новых школ для талантливых учащихся во всех федеральных округах. Обучаться в них смогут школьники из разных регионов, прошедшие конкурсный отбор. Эти меры направлены на то, чтобы современные условия для учёбы и развития были доступны каждому ребёнку — независимо от места его проживания», — уточнил секретарь Генсовета партии.

Он добавил, что качество школьной подготовки зависит прежде всего от учителя — от его профессионализма, знаний, умения заинтересовать ребёнка. Владимир Якушев отметил, что, в связи с этим, партия последовательно добивается повышения доходов педагогов без увеличения нагрузки и сокращения существующего разрыва в оплате труда педагогов в разных регионах нашей страны.

Раскрыть способности

Следующий уровень системы — профессиональное образование. Владимир Якушев подчеркнул, что отечественной промышленности нужны квалифицированные кадры, причём требования к их подготовке постоянно возрастают. Он добавил, что Народная программа предусматривает ускоренную модернизацию среднего профессионального образования с учётом новых потребностей экономики.

Продолжится реализация федерального проекта «Профессионалитет», обновление общежитий колледжей, реализация программ содействия занятости выпускников.

Особое место в системе подготовки кадров занимает высшая школа. В Народной программе предусмотрены строительство университетских кампусов и увеличение сети передовых инженерных школ при ведущих университетах в два раза. Также продолжится грантовая поддержка молодых исследователей и разработчиков.

«Конечная цель всех перечисленных мер — выстроить полноценный суверенный цикл подготовки отечественной технологической элиты. На каждом этапе такой подготовки необходимо обеспечить условия для раскрытия способностей молодого человека, его профессионального роста», — резюмировал секретарь Генсовета «Единой России».