В России в 2026 году пройдут мероприятия, посвященные 80-летию отечественного хоккея, — соответствующее распоряжение подписал президент РФ Владимир Путин.

Ранее глава государства установил официальный День хоккея в России. Он будет отмечаться 22 декабря, так как именно в этот день в 1946 году стартовал первый чемпионат СССР.

В честь круглой даты правительство страны должно подготовить предложения о награждении выдающихся спортсменов, тренеров и тех, кто внес вклад в развитие хоккея.

Кроме того, Федерация хоккея России должна подготовить и провести мероприятия в честь юбилея, и на это ей предоставляется грант в размере 50 млн рублей.