Злоумышленники пытались получить доступ к гаджетам россиян и их деньгам, предлагая оформить предзаказ игр Grand Theft Auto VI (GTA VI) или установить её на ПК. Об этом в эксклюзивном комментарии aif.ru рассказала эксперт по кибербезопасности Ольга Алтухова.

«Злоумышленники пользуются тем, что на момент релиза версия игры для ПК недоступна. Они могут распространять вредоносное или потенциально опасное ПО под видом установочных файлов игры, инструментов для её активации, генераторов ключей или читов», — отметила эксперт.

В результате пользователи могут скачать троянские программы вместо игры или установить приложения, способные без ведома пользователя менять настройки браузера.

«Мы также обнаружили мошеннические ресурсы, в том числе на русском языке, на которых пользователям предлагают оформить предзаказ GTA VI. Некоторые из них имитируют независимые магазины цифровых кодов для активации игр. При этом такие ресурсы учитывают специфику приобретения видеоигр российскими пользователями: например, на них предлагают купить коды активации для зарубежных аккаунтов PlayStation», — добавила Алтухова.

На подобных сайтах для убедительности размещают информацию о гарантиях и высоких рейтингах сервиса, а также функцию якобы автоматической проверки совместимости кода с аккаунтом пользователя. Однако используя такие сайты, пользователи рискуют не только потерять деньги, но и передать свои персональные данные в руки злоумышленников.

Ранее газета The Washington Post писала, что ученые нашли неожиданную пользу видеоигры GTA VI для работы мозга.