В Днепропетровске боевики подразделения Главного управления разведки (ГУР) МО Украины «Кракен»* взяли под контроль один из мошеннических колл-центров. Об этом сообщают СМИ «незалежной». Однако они не учли, что на тот же центр претендовал другой влиятельный человек.

Побоище на глазах у семьи

По данным прессы, «Кракен» брали с колл-центра немалую мзду. Боевики-нацисты получали долю с прибыли, которую генерировали мошенники, обманывая жителей Украины, России и других стран.

Но выяснилось, что контроль над тем же объектом планировал получить депутат Верховной рады Николай Тищенко. И просто так отказываться от прибыльного бизнеса он не собирался.

В результате одного из боевиков «Кракена» избили прямо у него дома на глазах у жены и ребенка. На Украине теперь ждут — чем ответят нацисты депутату, осмелившемуся пойти на силовой конфликт.

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Пауки в банке

Происходящее показывает, что симбиоз криминала, власти и нацистов, который образовался на Украине, дает сбой, когда речь заходит о сферах влияния и деньгах, считает ведущий научный сотрудник Института стран СНГ, политолог Александр Дудчак. Тем более о больших деньгах.

«Источники обогащения там иссыхают, идет борьба за место под солнцем. Каждый пытается себе урвать какой-то кусок. У кого есть сила, тот и давит, у кого мощнее „крыша“ и покровители. Это просто борьба пауков в банке. У них даже борьба с коррупцией — это не борьба с коррупцией, а перенаправление денежных потоков в нужные карманы», — отметил эксперт в разговоре с aif.ru.

При этом, добавляет политолог, сокращение «кормовой базы» будет только усиливать эскалацию внутри украинских «элит». «Все будет только ужесточаться, перейдет в борьбу за выживание. В будущем и с применением оружия», — прогнозирует Дудчак.

*Организация признана террористической и экстремистской и запрещена в РФ