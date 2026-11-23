Всем гражданам России до 1 декабря нужно оплатить налоги за 2025 год — на квартиру, землю, транспорт. В этот период мошенники особенно активны. Разбираем схемы злоумышленников вместе со специалистами ПСБ по информационной безопасности и даём советы, как защитить свои финансы в преддверии налогового периода.

Поддельные письма

Самая популярная схема злоумышленников выглядит так: на почту приходит письмо якобы от Федеральной налоговой службы. Письмо оформлено в виде официальной квитанции и содержит QR-код или ссылку для оплаты налога. Но на самом деле они ведут на мошеннический сайт, требующий ввода реквизитов банковской карты и кода из СМС — якобы для подтверждения оплаты.

В действительности отправляемый СМС-код позволяет осуществить вход в личный кабинет банка жертвы, указавшей номер карты, а мошенники получают доступ к финансам и к проведению мошеннического платежа. Иногда поддельный QR-код может вести на страницу не для сбора платёжных реквизитов, а для оплаты чужой покупки.

Будьте бдительны: перед вводом данных подтверждения платежа на сайтах нужно внимательно проверять текст СМС, содержащий код подтверждения. Необходимо сверить сумму, получателя и назначение платежа с данными, которые отображаются на сайте, и с тем, какую услугу оплачиваете.

Звонок из налоговой

Другая схема: «сотрудник ФНС» звонит с подменного номера. При общении злоумышленники озвучивают персональные данные собеседника — фамилию, имя, отчество, день рождения, ИНН, СНИЛС, — полученные ранее незаконным путём. Это позволяет им быстрее войти в доверие.

Лжесотрудник сообщает о якобы имевшей место ошибке при заполнении декларации о доходах и приглашает лично посетить налоговую инспекцию, чтобы её исправить. Для подтверждения записи на приём требуется назвать код из смс или push-уведомления.

На самом деле этот код используют для входа в личный аккаунт гражданина на Госуслугах или Финуслугах. В результате мошенники получают доступ к личному кабинету.

Через некоторое время жертва получает поддельное письмо о «взломе» учётной записи на Госуслугах с указанными номерами телефонов «технической поддержки» — они принадлежат мошенническому колл-центру. При звонке в диалог вступают фейковые «сотрудники» Росфинмониторинга, ФСБ, полиции и других серьёзных организаций. Они стараются запугать жертву неприятными последствиями, но предлагают выход. Например, перевести средства на «защищённый счёт» или обналичить их и передать «надёжному курьеру». Конечно, «курьер» работает на злоумышленников, которым и передаёт (зачастую через таких же подставных лиц) все украденные деньги.

Не попадайтесь на уловки злоумышленников — для записи на приём в налоговую код не требуется.

Оплата налога по ссылке

В сезон оплаты имущественных налогов злоумышленники активно рассылают поддельные сообщения через мессенджеры, СМС и почту. Письма, хорошо замаскированные под настоящие, содержат ссылку на платёжный шлюз, где при вводе реквизитов карты преступники списывают все доступные средства.

Иногда мошенники могут попросить установить стороннее приложение для оплаты, которое в действительности является вредоносным. После его установки они получат полный доступ к устройству, и в результате можно потерять деньги и личные данные, а налог так и останется неоплаченным.

Обратите внимание: Федеральная налоговая служба никогда не предоставляет скидок на оплату налогов. Любые предложения подобного рода (налог с кешбэком или по «специальной акции») являются уловкой мошенников.

Необходимо запомнить

Что ещё следует запомнить в преддверие налогового периода?

Настоящие сотрудники ФНС:

не звонят гражданам с требованием немедленно оплатить налоги;

не запрашивают персональные данные и коды из СМС;

не ведут запись на приём в налоговую инспекцию по телефону;

не рассылают налоговые уведомления через мессенджеры;

не просят перейти по ссылкам, ведущим на сторонние сайты;

не переключают абонентов на «специалистов из других ведомств».

Чтобы уберечь себя и близких от подобных угроз и потенциального ущерба, необходимо следовать правилам безопасности.

Оплачивать налоги только напрямую через Госуслуги или личный кабинет ФНС.

При оплате через QR-код проверять домен с помощью специальных сервисов: если платёжный сайт был создан недавно — это явный признак мошенничества!

Проверять наличие защищённого соединения у платёжного сайта: значок замка и наличие https в адресной строке.

Внимательно проверять текст СМС с кодом подтверждения перед вводом данных подтверждения платежа на сайтах. Сверять сумму, получателя и назначение платежа, отображаемые на сайте, с тем, что подлежит оплате.

НИКОМУ И НИКОГДА не сообщать коды из смс или push.

Использовать антивирусы на своих устройствах.

Установить двухфакторную аутентификацию на Госуслугах.

Получив тревожный звонок о налоговых проблемах, необходимо прервать разговор. Лично посетить отделение ФНС для уточнения информации или воспользоваться официальными номерами с сайта ведомства.

Внимательно проверять адрес отправителя писем. Например, легитимные контактные данные портала Госуслуги: no-reply@gosuslugi.ru, 8(800)-100-70-10.

Не переходить по ссылкам и не скачивать вложения из непроверенных источников.

В ПСБ рекомендуют соблюдать эти простые правила и оплачивать налоги без риска для своих сбережений.