Динамичные видеоигры наподобие вышедшей на днях Grand Theft Auto VI способны тренировать когнитивные функции и ускорять усвоение новых навыков. К такому выводу пришли ученые, на работы которых ссылается американская газета The Washington Post.

По наблюдениям специалистов, экшены заставляют центральную нервную систему мгновенно анализировать обстановку и выбирать верное действие за доли секунды. В частности, научная работа 2022 года о пользе жанра для внимания и визуально-пространственного восприятия продемонстрировала, что геймеры, уделяющие проектам уровня прежних частей Grand Theft Auto пять часов в неделю, заметно успешнее решают тесты на мысленное вращение объемных фигур по сравнению с теми, кто вообще не играет.

В ходе еще одного трехмесячного эксперимента далеких от видеоигр добровольцев попросили посвящать динамичным проектам примерно по пять часов еженедельно. По завершении испытаний у испытуемых выросла скорость обучения: они осваивали два не связанных друг с другом навыка быстрее участников контрольной группы, которым достались более спокойные и неторопливые игры.

Вместе с тем исследователи предостерегают от чрезмерного погружения в виртуальные миры. Научный сотрудник дублинского Тринити-колледжа и чилийского Университета Адольфо Ибаньеса Карлос Коронель подчеркнул, что когнитивный эффект проявляется только при разумном подходе.

«Я не могу сказать, что многочасовые игры в видеоигры полезны для здоровья мозга. Вам нужно найти баланс», — отметил ученый.

Релиз шестой части криминальной саги от студии Rockstar Games состоялся 19 ноября после 13 лет ожидания и затрат на разработку в районе миллиарда долларов. По сведениям корпорации Take-Two Interactive, уже к исходу дебютных суток проект принес рекордные для индустрии развлечений 3,79 миллиарда долларов, разойдясь тиражом в 32,5 миллиона предзаказов — это почти впятеро превосходит стартовые сборы GTA V в 2013 году. Из-за ажиотажа вокруг новинки, вышедшей пока только на консолях PlayStation и Xbox, жители разных стран начали массово оформлять отгулы: по подсчетам платформы BrightHR, в ноябре и декабре британские служащие запросили 83 тысячи дней отпуска, что грозит местному бизнесу потерями свыше 16 миллионов долларов.