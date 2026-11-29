Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин продлил безголевую серию игр до 19 матчей.

Накануне «Вашингтон» встречался с «Сент-Луисом», и столичная команда одержала победу со счетом 4:1. Но знаменитый российский нападающий не смог отметиться заброшенными шайбами.

В текущем сезоне на счету Овечкина всего один гол: поразить ворота соперника ему удалось, когда «Вашингтон» встречался с «Сиэтлом».

Очередной матч стал 19-м безголевым для форварда, и это его худший результат за всю карьеру в НХЛ. Прежняя безрезультативная серия продлилась 14 игр.

Напомним, Овечкин является лучшим снайпером в истории регулярных чемпионатов Национальной хоккейной лиги. В начале октября россиянин объявил, что нынешний сезон будет последним в его карьере в НХЛ.