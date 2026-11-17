Хоккеисты «Тампы» преподнесли презент российскому форварду Александру Овечкину, который является лучшим снайпером за всю историю регулярных чемпионатов Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Поводом стал его заключительный выездной поединок против этой команды. Информацию распространила пресс-служба «Вашингтона».

Лидеру «Вашингтона» вручили сигары, выпущенные ограниченным тиражом. На них запечатлён момент празднования одного из его взятий ворот «Тампы». В марте 2009 года Овечкин, поразив цель, показал жест с клюшкой, будто она обжигает ему руки. Именно этот точный бросок позволил ему перешагнуть рубеж в 50 заброшенных шайб за один сезон.

Для Овечкина текущий чемпионат окажется прощальным в НХЛ. Россиянину, которому исполнился 41 год, до повторения достижения канадца Уэйна Гретцки по суммарному числу голов в НХЛ (регулярный чемпионат плюс плей-офф) не хватает 10 точных попаданий. На данный момент в активе нападающего «Вашингтона» насчитывается 1 007 шайб.

Ранее сообщалось, что Александр Овечкин повторил рекорд Бэкстрема по числу результативных передач.