Премьер-министр Болгарии Румен Радев не поддерживает планы Еврокомиссии запретить участие россиян под национальным флагом в соревнованиях на территории Евросоюза. Об этом сообщает Novinite.

По мнению Радева, такие ограничения затрагивают не только самих спортсменов, но и сферу туризма, которая связана с соревнованиями и культурными событиями.

«Я считаю, что мы заходим слишком далеко, настолько политизируя спорт и культурные мероприятия», — сказал Радев.

Ранее Еврокомиссия сообщила, что намерена не только запретить россиянам участие под национальным флагом в турнирах, которые проводятся на территории Европы, но и ограничить финансирование российскими спонсорами спортивных и культурных организаций. Кроме того, ЕК планирует ввести ограничения в отношении россиян, которые занимают посты в спортивных федерациях, базирующихся в Европе.