Компания Skiclub Oberstdorf Veranstaltungs GmbH, которая занимается организацией этапов Кубка мира по лыжным видам спорта в немецком Оберстдорфе, готова допустить российских спортсменов до соревнований. Об этом изданию Sport24 рассказал управляющий директор компании Флориан Штерн.

Он сообщил, что организаторы руководствуются правилами Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS). Согласно этим правилам, атлеты из России и Белоруссии могут принимать участие в соревнованиях, если они включены в список нейтральных спортсменов.

«Немецкий лыжный союз также следует правилам FIS и подтверждает нейтральным спортсменам по соответствующему запросу, что их участие в этапах Кубка мира на территории Германии в рамках действующих правил в принципе возможно», — сообщил Штерн.

При этом он подчеркнул,что ни Немецкий лыжный союз, ни компания-организатор не могут повлиять на решения о выдаче виз для въезда спортсменов в Германию.