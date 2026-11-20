Шведская миграционная служба отказалась выдавать шенгенские визы российским спортсменам, планирующим участвовать в соревнованиях на территории страны. Об этом сообщается на официальном сайте ведомства.

Решение последовало за заявлением Стокгольма о подготовке ограничений на въезд граждан России, в том числе профессиональных атлетов. Шведские власти также предупредили, что не допустят российских спортсменов к чемпионату мира по лыжным видам спорта. Турнир пройдет в Фалуне с 24 февраля по 7 марта 2027 года.

Аналогичные меры в отношении российских атлетов ввели Канада, Чехия, Норвегия и Финляндия. Эти решения противоречат рекомендациям Международного олимпийского комитета (МОК).

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала действия этих стран трусостью. По ее словам, Москва продолжит выступать против политизации и дискриминации в спорте.