Международная федерация парусного спорта (World Sailing) решила допустить яхтсменов России к участию в международных турнирах с флагом страны, сообщил в Max глава Минспорта Михаил Дегтярев.

По его данным, Совет федерации принял решение отменить политику нейтралитета и допустить российских яхтсменов к участию в международных соревнованиях под национальным флагом и с возможностью командных выступлений.

Министр добавил, что новые правила начинают действовать незамедлительно.

Ранее Михаил Дегтярев рассказал, чем грозит Финляндии недопуск российских спортсменов на турниры на ее территории.