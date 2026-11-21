Владимир Зеленский показал своё истинное лицо, отказавшись от проведения гуманитарной миссии в Константиновке по аналогии с Алешками в Херсонской области. Об этом в эксклюзивном комментарии aif.ru заявил военно-политический аналитик, член Совета по внешней и оборонной политике Ян Гагин.

Напомним, президент России Владимир Путин во время встречи со спецпосланниками президента США Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером предложил организовать гуманитарную миссию в Константиновке по опыту Алешек. Он подчеркнул, что РФ контролирует Константиновку и готова обеспечить безопасность этой миссии.

В Кремле заявили, что Вашингтон поддержал предложение Путина по организации миссии в Константиновка. При этом Владимир Зеленский выступил против.

По словам Гагина, в Алешках глава Киевского режима действовал по указке.

«Зеленский просто взял под козырёк и сказал: "Да, хозяин, я все сделаю". И действительно все сделали. Сейчас такого участия американской стороны нет. И Зеленскому, естественно, не интересно участвовать ни в каких акциях помощи гражданскому населению, которое, тем более, хочет жить в России», — подчеркнул он.

Собеседник издания обратил внимание и на молчание профильных ведомств Украины.

«Вот, пожалуйста, мы сейчас можем видеть истинное лицо украинской стороны — и Зеленского, и всего его аппарата, и в том числе уполномоченного по правам человека на Украине. Он тоже молчит», — добавил Гагин.

Эксперт уверен: киевская администрация подчиняется исключительно своим западным кураторам и будет делать всё, если на верхушку посильнее надавят.

«И когда Киеву выгодно — они могут согласиться, а когда невыгодно — судьба гражданских лиц их не интересует абсолютно. Потому что они всех тех бывших украинских граждан, которые хотят жить в России, не считают за людей», — заключил Гагин.