Давно Львов не испытывал такого ужаса, как сегодня. И если по западной Украине летит регулярно, особенно по ж/д станциям Сарны, Здолбунов, Ковель, то Львов очень редко попадает в сводки ударов возмездия. Но уж если по не нему летит, то, как говорится, «хоть всех святых выноси» — лупят, не жалея. Минобороны РФ уже сообщили, что этой ночью высокоточным оружием и реактивными беспилотниками были поражены цеха Львовского авиационного завода, на котором шла сборка ракет нескольких типов: оперативно-тактических FP-9 и крылатых FP-5 «Фламинго».
Взорвать, проверить и добить
Военные эксперты обратили внимание, что по авиазаводу во Львове уже прилетало в середине этого лета и, кстати, не только по нему. Тогда были атакованы сразу два завода: авиационный и агрегатно-детальный. На одном уничтожили цеха по выпуску ударных беспилотников дальнего радиуса действия, а на другом производства крылатых ракет FP-5 и ракет большой дальности «Нептун-МД».
Тряхануло тогда Львов столь сильно, что некоторые подумали, что ВС РФ ударили «Орешником», но это были звуки повторной детонации, от взлетевших на воздух складов с боеприпасами на территории авиазавода. По мнению экспертов, летний удар возмездия был столь сильный и точный, что Львовский авиазавод пришлось восстанавливать едва ли не полгода. Получается, что только-только его запустили, как по нему опять прилетело. Но на этот раз «Калибром», Х-101 и беспилотниками. Помимо военного завода во Львове была уничтожена электроподстанция (ПС) мощностью 330 кВ.
Стоит особо отметить, что массированным ударом по Львову был повреждён не только военный завод. Удары реактивными беспилотниками пришлись также по взлётно-посадочным полосам и укрытиям для самолётов на военном аэродроме. Эта авиабаза является постоянной для переданных ВСУ американских и французских самолётов. Здесь они заправляются, пополняют боекомплект и проводят обслуживание. То, что били не по пустому аэродрому, это понятно. Вот сколько самолётов повредили или уничтожили, это интересно знать. Ведь на базе могли находиться и Mirage, и F-16.
«Две ракеты были оснащены кассетными боевыми частями», — заметил координатор пророссийского подполья на Украине Сергей Лебедев.
На окраине Львова поражена беспилотниками «Герань-4» ж/д станция Скнилов. «Это не просто пассажирская остановка, а станция Львовского железнодорожного узла, выполняющая в том числе грузовые операции», — сообщил, ссылаясь на свои источники, Лебедев.
Запад горит со страшной силой
Помимо ударов по Львову, ВС РФ атаковали военные цели и энергетические объекты в Ивано-Франковской, Волынской, Тернопольской, Хмельницкой областях. В ходе массированного удара были выведены из строя Бурштынская ТЭС и ПС 330 кВ «Богородчаны» в районе Ивано-Франковска, ПС 750 кВ «Западноукраинская» и Добротворская ТЭС во Львовской области, ПС 110 кВ неподалёку от Хмельницкого. После ракетного удара по Волынской области свет пропал в Луцке и близлежащих населённых пунктах. В Тернополе зафиксировано три прилёта. Пропал свет, а подпольщики сообщили Лебедеву, что слышались взрывы в районе аэродрома Смыковец. Туда же поехало большое количество машин скорой помощи.
Стоит особо отметить, что на фоне российских ударов возмездия вой сирен сигналов воздушной тревоги раздавались в приграничных районах Польши. Варшава перепугалась не на шутку.