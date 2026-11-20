Давно Львов не испытывал такого ужаса, как сегодня. И если по западной Украине летит регулярно, особенно по ж/д станциям Сарны, Здолбунов, Ковель, то Львов очень редко попадает в сводки ударов возмездия. Но уж если по не нему летит, то, как говорится, «хоть всех святых выноси» — лупят, не жалея. Минобороны РФ уже сообщили, что этой ночью высокоточным оружием и реактивными беспилотниками были поражены цеха Львовского авиационного завода, на котором шла сборка ракет нескольких типов: оперативно-тактических FP-9 и крылатых FP-5 «Фламинго».

Взорвать, проверить и добить

Военные эксперты обратили внимание, что по авиазаводу во Львове уже прилетало в середине этого лета и, кстати, не только по нему. Тогда были атакованы сразу два завода: авиационный и агрегатно-детальный. На одном уничтожили цеха по выпуску ударных беспилотников дальнего радиуса действия, а на другом производства крылатых ракет FP-5 и ракет большой дальности «Нептун-МД».

Тряхануло тогда Львов столь сильно, что некоторые подумали, что ВС РФ ударили «Орешником», но это были звуки повторной детонации, от взлетевших на воздух складов с боеприпасами на территории авиазавода. По мнению экспертов, летний удар возмездия был столь сильный и точный, что Львовский авиазавод пришлось восстанавливать едва ли не полгода. Получается, что только-только его запустили, как по нему опять прилетело. Но на этот раз «Калибром», Х-101 и беспилотниками. Помимо военного завода во Львове была уничтожена электроподстанция (ПС) мощностью 330 кВ.

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Стоит особо отметить, что массированным ударом по Львову был повреждён не только военный завод. Удары реактивными беспилотниками пришлись также по взлётно-посадочным полосам и укрытиям для самолётов на военном аэродроме. Эта авиабаза является постоянной для переданных ВСУ американских и французских самолётов. Здесь они заправляются, пополняют боекомплект и проводят обслуживание. То, что били не по пустому аэродрому, это понятно. Вот сколько самолётов повредили или уничтожили, это интересно знать. Ведь на базе могли находиться и Mirage, и F-16.

«Две ракеты были оснащены кассетными боевыми частями», — заметил координатор пророссийского подполья на Украине Сергей Лебедев.

На окраине Львова поражена беспилотниками «Герань-4» ж/д станция Скнилов. «Это не просто пассажирская остановка, а станция Львовского железнодорожного узла, выполняющая в том числе грузовые операции», — сообщил, ссылаясь на свои источники, Лебедев.

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Запад горит со страшной силой

Помимо ударов по Львову, ВС РФ атаковали военные цели и энергетические объекты в Ивано-Франковской, Волынской, Тернопольской, Хмельницкой областях. В ходе массированного удара были выведены из строя Бурштынская ТЭС и ПС 330 кВ «Богородчаны» в районе Ивано-Франковска, ПС 750 кВ «Западноукраинская» и Добротворская ТЭС во Львовской области, ПС 110 кВ неподалёку от Хмельницкого. После ракетного удара по Волынской области свет пропал в Луцке и близлежащих населённых пунктах. В Тернополе зафиксировано три прилёта. Пропал свет, а подпольщики сообщили Лебедеву, что слышались взрывы в районе аэродрома Смыковец. Туда же поехало большое количество машин скорой помощи.

Стоит особо отметить, что на фоне российских ударов возмездия вой сирен сигналов воздушной тревоги раздавались в приграничных районах Польши. Варшава перепугалась не на шутку.