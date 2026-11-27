Принц Гарри изъявил желание отправиться воевать на стороне ВСУ — по версии Daily Express, сделано это ради того, чтобы поддеть старшего брата, принца Уильяма.

«Принц Уильям, как и король, не может поехать на Украину, поскольку страна охвачена боевыми действиями. Они слишком важны для британцев. А вот Гарри может себе это позволить», - говорится в публикации.

Как отмечается в материале, принц Уильям проходил службу в Вооруженных силах Соединенного Королевства, однако, в отличие от принца Гарри, непосредственно в боевых действиях не участвовал — именно это обстоятельство и стало источником напряжённости в отношениях между братьями.

«Гарри прекрасно это понимает. А теперь у него появился отличный шанс вывести брата из себя», - говорится в сообщении.

Ранее, 18 ноября, The Telegraph сообщала, что принц Гарри заявил, что готов вновь встать в ряды британской армии из-за «российской угрозы». По убеждению герцога Сассекского, якобы угроза со стороны России означает, что британцам «следует нервничать».