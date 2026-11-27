С 21 по 27 ноября Вооруженными Силами Российской Федерации нанесены два массированных и 12 групповых ударов, в результате которых поражены предприятия военной промышленности Украины, задействованные в производстве крылатых ракет, ракетного топлива, беспилотных летательных аппаратов большой и средней дальности, логистические центры, складские терминалы, объекты энергетической и транспортной инфраструктуры, использовавшиеся ВСУ, цеха производства и места хранения робототехнических комплексов, включая беспилотные летательные аппараты, военные аэродромы, склады боеприпасов, а также пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников.

Кроме того, выведены из строя объекты украинской портовой инфраструктуры, обеспечивавшие прием, хранение и распределение грузов военного назначения.

За неделю поражено 14 сухогрузов, доставлявших на Украину вооружение, военную технику и продукцию двойного назначения для нужд ВСУ.

В течение недели подразделения группировки войск «Север» активными действиями установили контроль над населенным пунктом Сосновый Бор Харьковской области.

Нанесено поражение формированиям пяти механизированных, двух аэромобильных бригад, двух штурмовых полков ВСУ, четырех бригад теробороны и бригады нацгвардии.

За неделю в зоне ответственности группировки войск «Север» противник потерял более 1125 военнослужащих, пять боевых бронированных машин, 56 автомобилей, 25 станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы.

В течение прошедшей недели подразделения группировки войск «Запад» заняли выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение живой силе и технике четырех механизированных, аэромобильной, штурмовой бригад ВСУ, бригады морской пехоты и двух бригад теробороны.

Потери ВСУ на данном направлении составили свыше 1490 военнослужащих, два танка, пять боевых бронированных машин, 72 автомобиля, шесть орудий полевой артиллерии и пять станций радиоэлектронной борьбы.

На прошедшей неделе подразделения «Южной» группировки войск улучшили положение по переднему краю. Нанесли поражение формированиям четырех механизированных, штурмовой, мотопехотной, двух аэромобильных, горно-штурмовой бригад, двух штурмовых полков ВСУ, бригады морской пехоты и бригады теробороны.

Всего в зоне ответственности «Южной» группировки войск противник потерял более 1145 военнослужащих, 17 боевых бронированных машин, 132 автомобиля, четыре орудия полевой артиллерии и четыре станции радиоэлектронной борьбы.

В течение недели подразделения группировки войск «Центр» нанесли поражение живой силе и технике трех механизированных, воздушно-десантной, егерской, пехотной, штурмовой бригад, трех штурмовых полков ВСУ, двух бригад морской пехоты и четырех бригад нацгвардии.

Потери украинских вооруженных формирований на данном направлении составили более 2375 военнослужащих, 44 боевые бронированные машины, 52 автомобиля, три орудия полевой артиллерии и 10 станций радиоэлектронной борьбы.

На прошедшей неделе подразделения группировки войск «Восток» продолжали продвижение в глубину обороны противника, в результате решительных действий освобожден населенный пункт Барвиновка Запорожской области.

Нанесено поражение живой силе и технике четырех десантно-штурмовых, двух штурмовых бригад, двух штурмовых полков ВСУ и бригады морской пехоты.

Всего в зоне ответственности группировки войск «Восток» ВСУ потеряли свыше 1435 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, 34 автомобиля и два артиллерийских орудия.

В течение недели подразделения группировки войск «Днепр» улучшили тактическое положение. Нанесли поражение формированиям трех механизированных, горно-штурмовой бригад и штурмового полка ВСУ.

Уничтожены до 145 военнослужащих ВСУ, 100 автомобилей, три орудия полевой артиллерии, шесть станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы.

Средствами противовоздушной обороны сбиты 17 управляемых авиационных бомб, реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS производства США, три крылатые ракеты большой дальности «Нептун», а также 5422 беспилотных летательных аппарата самолетного типа.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: