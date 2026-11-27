Искусственный интеллект интеллект не первый год применяется в военной сфере, его внедряют в дроны и ракеты, с его помощью проводились военные операции по захвату и уничтожению руководства стран. Об этом в эксклюзивном комментарии aif.ru заявил военный эксперт Юрий Кнутов.

Президент РФ Владимир Путин заявил, что искусственный интеллект может стать еще более мощным орудием в руках человека как для созидания, так и для причинения вреда, в том числе в военной сфере и сфере безопасности.

«Искусственный интеллект применяется в военной сфере уже не один год. На сегодняшний день благодаря машинному зрению дроны имеют возможность поражать те или иные цели, живую силу противника, кроме того, с его помощью можно наводить крылатые ракеты», — сказал Кнутов.

Эксперт добавил, что искусственный интеллект используется для организации боевых действий и ряда операций.

«Использование системы Maven Smart System компании Palantir позволило США провести операцию в Венесуэле, которая привела к захвату президента Мадуро. Такая же система применялась в Иране для ударов по высшему руководству страны. Однако иранцы понимали, что такая проблема может быть и заранее продумали варианты, кто заменит убитых Израилем или Америкой», — уточнил Кнутов.

Также искусственный интеллект широко используют военные на Украине, подчеркнул эксперт.