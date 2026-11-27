Действия и заявления Киева напоминают поведение трусиво-злобного пса, который гавкает, хватает прохожих за штанины и трясётся от страха, что ему в ответ дадут пинка. Так и Зеленский, отдаёт приказы наносить удары по гражданским объектам в России и тут же воет от ужаса, заявляя, что ВС РФ вот-вот нанесут по Украине сотнями ракет и тысячами беспилотников.

Когда бить не только можно, но и нужно

Можно ли расценивать удары по Украине как удары возмездия? В какой-то мере да, но большинство военных экспертов говорят о них, не как об ответной мере на атаки украинского режима по России, а как о первостепенной задаче ВС РФ по уничтожению военного потенциала противника.

«Очень мне не нравится формулировка „удары возмездия“, — пояснил свою позицию боевой офицер, военный эксперт Андрей Марочко. — Удары по военным целям на Украине — это целенаправленная работа, которая должна вестись постоянно, так как она очень сильно ослабляет боеготовность подразделений ВСУ на линии боевого соприкосновения и, конечно, потенциал всей военной машины режима в Киеве».

Согласно информации Минобороны РФ, сегодня были поражены военные заводы в Днепропетровской и Хмельницкой областях. Несколько мощных железнодорожных локомотивов, сухогруз с вооружением стран НАТО, две подстанции ПС 330 кВ. Повреждение данных целей подтверждено заявлениями военных и кадрами объективного контроля. Между тем большая часть данных приходит позже, иногда даже в течение нескольких дней. Некоторым объектам ВСУ подобраться сложно, так как они охраняются специальными подразделениями ВСУ и сотрудниками СБУ.

Координатор пророссийских сил Сопротивления на Украине Сергей Лебедев рассказал aif.ru, что российские патриоты, работая в тылу врага, постоянно подвергаются опасности быть схваченными и попасть в пыточные камеры ГУР или Службы безопасности Украины, но всё равно устанавливают масштабы разрушений объектов ВСУ и находят новые военные цели для ударов. Такая информация, считает Лебедев, крайне важна, так как на её основе делаются выводы о повторных ударах по противнику. Военные такие удары называют «контрольными выстрелами».

Кстати, сегодняшний удар по ДнепроГЭС в Запорожье, судя по всему, тоже можно считать «контрольным выстрелом», так как незадолго до этого, ВС РФ уже атаковали мостовой переход между дамбой и правым берегом Днепра.

Всё горит, но вопросы есть. Что стоит за ударами по военным заводам в Киеве Подробнее

92 прилёта за несколько часов

Точное количество ударов по украинской «военке» посчитал координатор подполья Сергей Лебедев. Все его данные опираются на проверенную информацию, полученную от патриотов России, работающих за линией фронта. Лебедев сообщает, что удары были нанесены по военным целям в 12 областях Украины. Больше всего ударов пришлось по «военке» в Днепропетровской области — 23 атаки. Массированные удары нанесены по объектам в городах Кривой Рог, Днепропетровск, Каменское, Синельниково. Подполье получило информацию о поражении и сильных разрушениях на подстанции в Кривом Роге. Зафиксированы удары по железнодорожной логистике. В Днепропетровске во многих районах города пропал свет.

Прилетало сегодня и по Киеву с областью. Сведений о повреждённых объектах пока добыть подполью не удалось, но масштабные пожары говорят о попаданиях в нужные точки. Горячо сегодня было в Одесской и Николаевской областях. Взрывы в Одессе, Килии, Ильичёвске (Черноморске) и Николаеве.

«Перемоги можно не ждать». Киев начал клянчить у Италии летающие «дрова» Подробнее

В последнем, судя по предварительной информации, прямое попадание зафиксировано по зданиям бывшего пивного завода, где, по данным источников, в последнее время обосновалось несколько формирований ВСУ вместе с техникой.

Из сегодняшних ударов по тыловым объектам противника координатор пророссийского подполья Лебедев сделал вывод: «Повторяются направления атак и категории объектов, накапливаются повреждения инфраструктуры».