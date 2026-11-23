В Париже и других городах Франции могут вспыхнуть массовые бунты после возвращения французских наемников, воевавших на стороне ВСУ. Об этом в эксклюзивном комментарии aif.ru заявил советник Российской академии ракетных и артиллерийских наук, кандидат исторических наук, подполковник запаса Олег Иванников.

Ранее силовые структуры сообщили, что воюющие в ВСУ французы гибнут, оставшись безымянными. Наемников из Европы в ВСУ стало меньше из-за потерь, писали СМИ.

«Если французским военным придется вернуться на родину, то имея колоссальный военный опыт, в том числе и диверсионной разведывательной подрывной деятельности, а также саботажа, они будут востребованы всеми французскими преступными группировками в качестве консультантов», — заявил Иванников.

Он подчеркнул, что их деятельность будет разрушительно сказываться на французской государственности.

«Они вполне по своим деловым и моральным качествам могут возглавить протесты, и это уже будет военный протест, а не только политический», — сказал эксперт.

Именно поэтому, по его словам, сейчас Франция даже не планирует возвращать своих военных.

«Поэтому сейчас Франция даже и не планирует возвращать своих военных, так как опасается, что они возглавят оппозицию и совершат вооружённый государственный переворот в ряде французских городов», — подытожил Иванников.