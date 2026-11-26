Командование ВСУ отправило весь личный состав 24-го отдельного штурмового полка «Айдар»* на купянское направление в Харьковской области. По данным силовых структур РФ, эта переброска может быть не просто ротацией, а наказанием за конфликт с главкомом ВСУ Михаилом Драпатым. Военный эксперт Андрей Марочко в эксклюзивном комментарии aif.ru подтвердил, что такая перспектива вполне реальна.

«Действительно, сейчас у нового главнокомандующего Драпатого не всё складывается, Зеленский им недоволен. У Драпатого не очень хорошие отношения с некоторыми командирами подразделений, поэтому, вполне возможно, некоторые принимаемые решения и боевые задачи могут предполагать чистку неугодных. Поэтому такую перспективу [переброски в качестве "мясных штурмовиков" — ред.] для тех, кто нелояльно относится к Драпатому, я не отметаю», — заявил Марочко.

Заградотряды из нацистов: кого и как будут «сдерживать» айдаровцы

По словам Марочко, на купянском направлении «Айдар»* выполняет сразу несколько функций. Одна из главных — удержание передовых рубежей за счёт карательных мер против собственных же военных.

«Действительно, наши разведчики фиксируют на купянском участке "айдаровцев"*, но точная численность пока устанавливается. Естественно, таких, скажем, ярых нацистов отправляют ради удержания передовых рубежей за счёт карательных мер», — подчеркнул эксперт.

Он пояснил, что многие мобилизованные украинские военные не желают воевать и часто самовольно покидают позиции. Именно для борьбы с ними и нужны айдаровцы.

«Те "бусифицированные" военные, которые находятся на самом передке, не желают воевать и часто самовольно покидают позиции. "Айдаровцы" для этого и работают, чтобы их удерживать», — добавил Марочко.

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Террор мирного населения

Вторая, не менее кровавая задача «Айдара» на купянском направлении — террор местных жителей. Марочко уверен: нацисты не могут простить людям того, что те ждали прихода российской армии.

«Еще одна цель для "Айдара", помимо удержания боевиков на позициях на купянском направлении, это террор местного населения. Потому что все, кто находится на восточной Украине, воспринимаются нацистами как "москали", у этих отморозков нет никаких моральных и этических принципов, они издеваются над мирными гражданами, позволяют себе совершать военные преступления», — заявил эксперт.

По его словам, боевики проводят «тотальные зачистки» и применяют карательные меры к тем, кто после начала СВО воспринял российскую армию как освободителей.

«Поэтому сейчас "Айдар" ведет тотальные зачистки и прибегает к карательным мерам в отношении мирного населения», — подчеркнул Марочко.

Такая практика не нова: с 2014 года международные организации и российские следственные органы фиксировали преступления боевиков «Айдара» — похищения, пытки, вымогательства и незаконный захват имущества. Отчёты ООН неоднократно указывали на эти факты. Теперь же, оказавшись под Харьковом, полк получил карт-бланш на новые зверства.

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«Мясной» командир и «мясные» задачи

Назначение Сергея Мирошниченко, связанного с Драпатым, стало финальной точкой в истории неповиновения «Айдара». Бывший замкомандира 225-го штурмового полка, известного как «мясной» из-за чудовищных потерь на гуляйпольском и сумском направлениях, теперь командует строптивыми националистами. Их бросили на купянский участок, где и без того идёт тяжёлая борьба, а функции заградотряда и карателей делают положение айдаровцев практически безнадёжным.

Переброска под Харьков — это не просто смена дислокации, а акт «чистки» неугодных, совмещённый с использованием самых одиозных подразделений для самых грязных задач: удержания своих же солдат от бегства и террора мирных жителей, резюмировал Марочко.

*Организация признана террористической и запрещена в РФ.