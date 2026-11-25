Украинские беспилотники атаковали станцию технического обслуживания в Буденновском районе Донецка. В результате налета сгорели восемь легковых автомобилей.

Кадры с места происшествия показала ИС «Вести». На видео показаны большая воронка от удара и сгоревшие машины.

Ранее сообщалось, что в результате атаки также была повреждена кровля многоэтажного здания в столице ДНР.

Также утром 24 ноября ВСУ атаковали автовокзал «Южный» в Донецке. Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте. В ведомстве сообщили, что в результате атаки пострадали 8 человек.