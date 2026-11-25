Госдепартамент США вновь предостерег американцев от поездок на Украину и отметил, что мужчин с двойным гражданством могут попросту не выпустить из страны. Такое уведомление опубликовано на официальном сайте ведомства.

Вашингтон оставил для Украины максимальный, четвертый уровень опасности – «Не путешествовать». При этом бояться американцам нужно не только ракетных ударов и атак беспилотников, но и того, что им могут просто запретить выезд из страны и призвать на службу в ВСУ. Дорогой уход. Киев решит проблему солдат для ВСУ, лишив инвалидов опекунов Подробнее

«Развернут на границе и отправят в окоп»

«Украинское законодательство допускает двойное гражданство, однако не признает гражданство США, если вы также являетесь гражданином Украины, – сообщается на сайте Госдепа. – Граждане с двойным гражданством будут рассматриваться как граждане Украины во время пребывания на Украине и должны будут использовать украинский паспорт при въезде и выезде из страны. Мужчины в возрасте от 23 до 60 лет, имеющие украинское гражданство, также подлежат ограничениям на выезд и возможной мобилизации в период действия военного положения».

В посольство США в Киеве уже поступило множество обращений о том, что граждане США и Украины, имеющие двойное гражданство, сталкиваются с серьезными трудностями как при въезде, так и при выезде с территории «незалежной», добавили в американском ведомстве. Зеленский собирает полки «Валькирий». В Харькове начали мобилизацию женщин Подробнее

«Предупреждение абсолютно реальное: мужчин с двумя паспортами на Украине запросто бусифицируют, – указал в разговоре с aif.ru политолог, участник СВО Марат Хамидуллин. – По местным законам двойное гражданство не признается, а потому американский документ никакой защитой не станет: мужчину просто развернут на границе и отправят в окоп. Дефицит людей в ВСУ настолько острый, что в Киеве готовы грести всех подряд, невзирая на недовольство Вашингтона».

Ресурсы на исходе

На фоне все того же дефицита кадров в армии украинские власти рассматривают возможность ужесточить мобилизацию, об этом пишет ТАСС со ссылкой на представителя в российских силовых структурах. По информации агентства, в ближайшем будущем сотрудникам территориальных центров комплектования (ТЦК, местный аналог военкомата) могут предоставить дополнительные полномочия, чтобы в максимально сжатые сроки восполнить живую силу в войсках и немного стабилизировать ситуацию на фронте. В окоп! В украинском изоляторе для дезертиров оказался паломник из Израиля Подробнее

«Военкомам сейчас просто хотят официально разрешить то, что они и так делали силой, – считает Хамидуллин. – Речь идет о праве задерживать людей на улицах уже без участия полиции, возможности заходить в квартиры и на территорию частных предприятий, а также блокировать банковские счета и водительские права уклонистов. Мобилизационный ресурс на исходе, поэтому власть окончательно переходит к открытому силовому давлению».