Прямо сейчас на севере Запорожья начинается другая война. И это противостояние крови и бетона, «лисьих нор» и юрких беспилотников. У противника было достаточно времени, чтобы основательно закопаться в степную землю. Наших штурмовиков на этом направлении встретила развитая система обороны, однако локомотив нашего наступления даже в таких условиях своей скорости не сбавляет. Относительно недавно Барвиновка — очередной населённый пункт — была освобождена.

Разобрали по камешкам

Укреплённые опорные пункты, бетонные укрытия и многочисленные инженерные заграждения. Враг сжал село плотным оборонительным кольцом и наверняка надеялся продержаться здесь как можно дольше. Однако, как выяснилось, планы украинских боевиков составляются не в Киеве, а в блиндаже у беспилотчиков группировки «Восток».

Начальник расчета БПЛА с позывным Каменск. Фото: Министерство обороны РФ

«Поражали всё, что могло как-то затруднить продвижение наших ребят. Огневые точки, укрепления, блиндажи – всё разбирали по камешкам. Кроме того, по ходу боя доставляли штурмовикам на передовые позиции продовольствие, воду и медикаменты. Работали в постоянном взаимодействии с другими расчётами, они выявляли нам цели, мы наносили огневое поражение. А ещё наши «глаза» постоянно были в небе. Они выявляли минные заграждения, колючую проволоку. А парни на земле с учетом информации прокладывали свои маршруты. Иной раз приходилось по пять-десять беспилотников запускать на одно сооружение, но всё равно разбирали и прогоняли врага», — рассказывает начальник беспилотного расчёта с позывным Каменск.

Она тебя видит

Особую сложность представляло преодоление «открытки». Впрочем, наши ребята в степи воюют давно, а значит, привыкли, что иногда приходится выполнять задачи и при этом быть как на ладони у беспилотной авиации противника.

«Укрепляются они хорошо, закапываются, подходы минируют, — рассказывает штурмовик с позывным Мультик. — В основном всё контролируется с воздуха, подойти очень сложно. «Путанка», колючка, противотанковые рвы — всё это надо преодолевать. Они хорошо сидели в Барвиновке, периодически именно отсюда запускали по нам беспилотники, перерезали снабжение. Мне посчастливилось штурмовать «гнездо» украинских дронщиков. Они сбежать не успели, но и сдаваться не собирались. И перед тем как заходить, я рассудил: «Ребята свой выбор сделали. Теперь вы все тут сгинете!» Потом мы пошли дальше, и прилетела «Баба-Яга», тоже страшная вещь, но мы противодействуем. На последней задаче за два дня я три «Бабы-Яги» сбил. Самое главное — не сидеть. Если думаешь, что она тебя не видит, она тебя видит».

Стоит отметить, что освобождение Барвиновки позволило расширить плацдарм группировки «Восток» и создать условия для дальнейшего продвижения в Запорожской области.