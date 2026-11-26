Командование ВСУ отправило весь личный состав 24-го отдельного штурмового полка «Айдар»* на купянское направление, сообщили силовые структуры РФ. Боевиков могли перебросить в Харьковскую область в качестве наказания за конфликт с главкомом ВСУ Михаилом Драпатым, говорилось в публикациях.

Военный эксперт Андрей Марочко в эксклюзивном комментарии для aif.ru согласился с выводом, что переброской на купянское направление боевиков «Айдара» решили проучить.

«Действительно, сейчас у нового главнокомандующего Драпатого не всё скалдывается, Зеленский им недоволен. У Драпатого не очень хорошие отношения с некоторыми командирами подразделений, поэтому, вполне возможно, некоторые принимаемые решения и боевые задачи могут предполагать чистку неугодных. Поэтому такую перспективу [переброски в качестве "мясных штурмовиков" - ред.] для тех, кто нелояльно относится к Драпатому, я не отметаю», — сказал Марочко.

Также эксперт отметил, что боевики «Айдара» выполняют функцию заградотрядов для украинских подразделений на купянском участке линии боевого соприкосновения. Кроме того, националисты расправляются с местными жителями из-за их поддержки армии РФ, добавил он.

Конфликт между Михаилом Драпатым и 24-м отдельным штурмовым полком «Айдар» возник в начале ноября 2026 года из-за смены командования подразделения. Боевики выступили против решения главкома снять с должности их командира Александра Коваленко и потребовали объяснений.

Для урегулирования ситуации Драпатый лично приезжал в расположение подразделения. Несмотря на недовольство личного состава, командиром «Айдара» назначили майора Сергея Мирошниченко, бывшего замкомандира 225-го отдельного штурмового полка, который прозвали «мясным» из-за высоких потерь личного состава во время контратак на гуляйпольском и сумском направлениях. Мирошниченко связывают с окружением Драпатого.

* Организация признана террористической и запрещена в РФ.