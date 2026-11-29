В ночь на 29 ноября ВСУ вновь попытались ударить по промышленным предприятиям в Самарской области. О том, как регион отражал атаку и где еще сбивали дроны, — в материале aif.ru.

Беспилотная опасность в Самарской области длилась всю ночь

Беспилотная опасность была объявлена в Самарской области сразу после полуночи, а ее отбой прозвучал только утром.

В связи с атакой противника на несколько часов приостанавливалась работа самарского аэропорта Курумоч — после отбоя угрозы воздушная гавань возобновила прием и отправку самолетов.

Были сбиты десятки дронов

Беспилотники ВСУ были нацелены на промышленные предприятия региона, сообщил в мессенджере «Макс» глава области Вячеслав Федорищев.

Как рассказал губернатор, за минувшую ночь военные и отряд «БАРС-КРЫЛЬЯ» сбили более 20 украинских дронов.

По предварительным данным, обошлось без погибших и пострадавших, оперативные работы уже ведутся, добавил Федорищев. Он также напомнил о запрете на публикацию фото и видео с последствиями атаки.

«Это серьезное правонарушение и буквально работа на врага», — подчеркнул губернатор.

Предыдущую атаку ВСУ Самарская область пережила ночью 28 ноября, когда противник тоже пытался ударить по промышленным объектам.

Атаки на другие регионы

Атаке подверглась также Ростовская область. По данным ее губернатора Юрия Слюсаря, силы противовоздушной обороны (ПВО) в течение ночи сбили более 80 украинских беспилотников. Дроны были уничтожены в Новошахтинске, а также в восьми районах области. Информация о пострадавших и разрушениях на земле, по словам главы региона, уточняется.

Отражала атаку и Калужская область.

«Вчера вечером и сегодня ночью над территорией Калужской области силами ПВО уничтожены 65 БПЛА», — написал губернатор региона Владислав Шапша в мессенджере «Макс».

По предварительной информации, пострадавших и разрушений в области нет.

Дроны сбивали и в Тульской области: как сообщил глава региона Дмитрий Миляев, было поражено более 10 беспилотников.

Сбили более тысячи дронов

Всего за ночь было уничтожено 1017 украинских беспилотников самолетного типа, сообщили в Минобороны России.

Как уточнили в ведомстве, дежурные силы ПВО работали в Астраханской, Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Ростовской, Рязанской, Самарской, Саратовской, Смоленской, Тверской, Тульской, Ульяновской областях, а также в Московском регионе, Татарстане и Крыму.