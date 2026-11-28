Двое мужчин получили ранения в результате атаки украинского беспилотного летательного аппарата на микроавтобус в Белгородском округе. Информацию о происшествии распространил оперативный штаб Белгородской области в своем канале в мессенджере «Макс».

Согласно уточненным данным ведомства, удар произошел в поселке Майский. В результате детонации дрона двое мужчин получили слепые осколочные ранения мягких тканей головы, шеи, грудной клетки и спины. Бригада медиков экстренно доставила пострадавших во вторую городскую больницу Белгорода. Сам микроавтобус после попадания вспыхнул и сгорел, прибывший пожарный расчет ликвидировал открытое горение.

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Кроме того, в течение дня 28 ноября в регионе зафиксировали еще одного пострадавшего и серию повреждений гражданской инфраструктуры. В селе Гора-Подол Грайворонского округа при взрыве FPV-дрона осколочные ранения голени получил еще один мужчина — его доставили в районную больницу. Кроме того, налеты беспилотников в течение дня повредили жилые дома, хозпостройки и автомобили в Шебекино, Красной Яруге, а также в селах Купино, Новая Таволжанка, Грузское, Новостроевка-Первая и Гора-Подол. В селе Борки Валуйского округа удар БПЛА повредил инфраструктурный объект, оставив жителей без света.

Ранее утром 28 ноября региональный Оперштаб сообщал о 173 атаках ВСУ за минувшие сутки, в результате которых пострадали 14 человек, включая 17-летнего подростка. Десятерых раненых госпитализировали, двое из них находятся в тяжелом состоянии.