Наши военные перехватили радиообмен между боевиком ВСУ с позывным «Зверь» и командным пунктом его батальона: солдат неоднократно просил об эвакуации, но его просьбы игнорировали под предлогом плохой связи. В эксклюзивном комментарии aif.ru участник СВО Ян Гагин подтвердил: командование ВСУ постоянно бросает своих бойцов в опорных пунктах и блиндажах, отказывая им в ротации и эвакуации. Военные эксперты рассказали о судьбе иностранных наёмников в зоне СВО.

«Эти просьбы всегда игнорируют»

По словам Яна Гагина, случай с «Зверем» — не исключение, а система.

«Подобных историй очень много. В радиоперехватах с той стороны очень часто слышишь такие моменты, что, допустим, от укрепа ничего не осталось, что больше половины погибло, все остальные — трехсотые, то есть ранены, запрашивают эвакуацию или возможность отступить. Эти просьбы всегда игнорируют», — сказал он.

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Эксперт подчеркнул: командование ВСУ списывает ещё живых людей, не желая заниматься их спасением.

«Это яркая иллюстрация к тому, что противник относится к своим военнослужащим, как к ресурсу. Люди, которые подают такие запросы, уже списаны, они уже не интересны командованию. Позиция практически потеряна, люди ранены, эвакуация для них в понимании командования ВСУ — просто затратная история. Командиры противника не хотят тратить боекомплект, горючее, направлять личный состав на спасение раненых. Им проще этих людей списать, причем командование может их записать в дезертиры, чтобы не выплачивать компенсации семьям. Это тоже уже устоявшаяся в ВСУ практика», — отметил военный эксперт.

Более того, по словам Гагина, командиры могут отдать приказ уничтожить позицию, где ещё остаются живые боевики.

«Иногда они могут просто накрыть огнём своих же, для того чтобы не утратить технику. Так было во время недавнего контрнаступа, когда ВСУ уничтожали свои позиции с иностранной дорогой военной техникой, если они оказывались на грани захвата нашими», — добавил он.

Судьба наемников: латиноамериканцев пускают «в расход»

В радиоперехватах, которые получают наши военные, нередко слышна речь на испанском, английском или французском языках. Наёмники запрашивают помощь у командования ВСУ, но им отказывают.

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«Это достаточно часто повторяющаяся история, в том числе и с наёмниками происходит. Мы можем услышать, как не только на украинском, но и на английском, на французском языках запрашивают либо эвакуацию, либо подкрепление. Но саму позицию командиры ВСУ уже списали, ее считают потерянной, и всех людей, которые там находятся, убитыми», — отметил Гагин.

Чаще всего «в расход» пускают наёмников из Латинской Америки — оттуда, по словам эксперта, приезжают низкоквалифицированные военные.

«Для командования ВСУ эти наемники — просто ресурс. Они не состоят в составе ВСУ, это неучтенка, которую они могут расходовать по своему желанию. За них никто не отвечает, их бросают на самые горячие участки», — сказал военный эксперт.

С наёмниками из ЕС и США ситуация иная.

«С наемниками типа немцев, французов, британцев, американцев ситуация иная. Эти наемники более подготовлены, это либо спецназ и разведка, либо это военнослужащие, обеспечивающие работу важной высокоточной современной техники. Их чаще всего вытаскивают, но тоже не всегда. Не будут вытаскивать ушедших в разведку, потому что они изначально находятся вне закона, вне международного военного права», — отметил он.

При этом Гагин привёл свежий пример: ВСУ бросили на точке французских наёмников, которые просили о помощи.

«Буквально недавно была история с отрядом французских военных. Они тоже просили, чтобы их забрали, но эвакуации так и не было. Командованию ВСУ гораздо проще оказалось их оттуда не забирать. Они там где-то остались, на точке», — добавил участник СВО.

Французский спецназ уже воюет

Тема французского присутствия на Украине получила развитие в комментарии военного эксперта Юрия Кнутова: по его данным, появились подтверждения отправки французского спецназа, который уже участвует в боевых действиях.

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«Уже появилось официальное подтверждение, что Франция отправила свой спецназ, и он находится на территории Украины, участвует в боевых действиях. То, что на территории Украины находятся французские военные, это уже, по сути, прямое вмешательство НАТО. Есть информация о том, что эти спецназовцы даже рейды совершали вглубь контролируемой нами территории. Также французская спутниковая группировка "Плеяды" прокладывают маршруты для крылатых ракет SCALP/Storm Shadow, думаю, могут использовать и для "Фламинго". Одновременно Польша пытается создать бесполётную зону над территорией западной Украины. То есть идёт эскалация ситуации, которая может привести к тяжёлым последствиям», — отметил он.

По мнению Кнутова, мотивация Парижа уходит корнями в историю.

«Думаю, что французские советники тоже на ряде направлений действуют, и база у французов есть в Румынии достаточно крупная. Она подготовлена с учётом того, чтобы повторить столетний, "подвиг" французского экспедиционного корпуса, когда они высаживались в Одессе, забирали под свой контроль Крым, юг Украины, а потом бесславно бежали оттуда», — уточнил он.

При этом, как добавил Кнутов, шансов у французского десанта на Украине нет.

«Натовские военные, французский десант на Украине — это наша законная цель. Некоторое время назад уже уничтожили подземный бункер, где погибли высокопоставленные украинские и натовские офицеры. Тела вывозили "летающие морги" на базу Рамштайн. И сейчас мы контролируем эту ситуацию, когда появляется информация, разведка вычисляет местоположение штабов, личного состава и наносится удар», — подытожил военный эксперт.

Перехваченный радиообмен боевика с позывным Зверь — лишь один эпизод, но он вскрывает систему: командование ВСУ относится к своим бойцам и наёмникам как к расходному ресурсу. Убитых записывают в дезертиры, чтобы не платить компенсации, позиции с живыми людьми накрывают огнём. При этом на фоне кадровых провалов Киев делает ставку на иностранный контингент — французский спецназ уже воюет, а Париж, по мнению экспертов, пытается взять исторический реванш. Однако, как подчёркивает Кнутов, натовские военные на Украине — законная цель, и российская разведка уже доказала способность находить и уничтожать штабы вместе с высокопоставленными офицерами.