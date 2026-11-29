После точных ударов российской армии боевики в Одессе оказались почти полностью изолированы от военных поставок западных стран, сообщил в эксклюзивной беседе с aif.ru советник Российской академии ракетных и артиллерийских наук, кандидат исторических наук, подполковник запаса Олег Иванников.

Напомним, по иформации Минобороны РФ, в ночь на 28 ноября в Одесской области были поражены резервуар с горючим, где хранилось топливо для ВСУ, а также сухогруз в акватории Черного моря, доставлявший на Украину грузы военного назначения.

О массовых отключениях электричества жители области сообщают регулярно на протяжении уже нескольких дней.

«Одесса отрезана от поставок военной техники и оружия, но некоторые совершенно отчаянные правительства государств еще пытаются направить свои поставки в город. Эти военные поставки уничтожаются. На сегодняшний день попасть морским путем в Одессу оружие практически не имеет возможности, и это заметно сказывается на положении украинских боевиков», - пояснил военный эксперт.

Ране стало известно, что новые удары в Одессе и Киеве парализовали главные пункты управления страной.

Военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук объяснил, почему эти направления являются приоритетными.