Удар российских вооружённых сил остановил электроподстанцию «Заречье» 110 кВ в Белой Церкви Киевской области. Также нанесены удары по железнодорожным локомотивам в Синельникове, Коростене и Люботине. Вскоре в трёх районах Киевской области, а затем и в Киеве ввели экстренные отключения света из-за повреждения инфраструктуры. В эксклюзивном комментарии aif.ru военно-политический эксперт, участник СВО Ян Гагин объяснил, почему локомотивы и крупные подстанции стали приоритетными целями.

Зачем бьют по крупным подстанциям

По словам военного эксперта Гагина, удары по энергообъектам напрямую связаны с работой украинского ВПК и военной логистики.

Огненный град накрыл Одессу: сокрушительный ответ за атаки вмиг настиг ВСУ Подробнее

«По таким крупным подстанциям наносятся удары, если они обеспечивают работу предприятий по производству вооружения и военной техники, по сборочным цехам тех же беспилотных систем, либо когда они обеспечивают работу украинской железной дороги. То есть противника лишают возможности производить новые вооружения, собирать дроны, осуществлять перевозки для нужд ВСУ», — объяснил он.

Эффект от удара по «Заречью» проявился быстро: в трёх районах Киевской области ввели экстренные отключения света из-за повреждения инфраструктуры, позже аналогичные меры приняли в Киеве. Таким образом, поражение одной подстанции каскадом отразилось на энергоснабжении целых районов — и на работе объектов, завязанных на эту энергию.

Локомотивы как ключевая цель

Четыре железнодорожных локомотива в Синельникове Днепропетровской области, Коростене Житомирской области и Люботине Харьковской области стали целями прилетов минувшей ночью. Ян Гагин объяснил, что вывод из строя локомотивов останавливает железнодорожные перевозки ВСУ, лишая противника вооружения и возможности ротации на передовой.

Одессу резко погрузили во мрак за Крым: главная новость СВО 29 ноября Подробнее

«Локомотивы — это очень важные цели, потому что это логистика, это возможность противника осуществлять доставку тылового обеспечения, резервов на передовую. Мы не наносим удары по гражданским поездам, целями являются именно военные эшелоны, которые перемещают грузы для ВСУ. Без разведки, без подтверждения того, какой груз везут, ни один удар никогда не будет нанесён», — сказал он.

Гагин подчеркнул, что вывод из строя локомотивов срывает поставки военных грузов, боеприпасов, вооружений, личного состава, тем самым ухудшая положение противника на передовой.

Логистика как главная мишень

Подстанция «Заречье» и локомотивы в трёх областях — звенья одной логистической цепи, и их вывод из строя бьёт по производству вооружений, снабжению фронта и ротации войск одновременно. Экстренные отключения света в Киевской области и Киеве стали наглядным подтверждением эффективности такого подхода. Пока противник теряет энергию и подвижной состав, восстанавливать эти потери становится всё сложнее — а значит, и положение на передовой для ВСУ будет ухудшаться дальше.