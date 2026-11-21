В Днепре с утра перекрыли движение по всем мостам через Днепр — на фоне ударов по переправам в Киеве. Одновременно в городе и части Днепропетровской области ввели экстренные отключения электроэнергии.

В Минобороны РФ сообщили, что в населенном пункте Терны Днепропетровской области была поражена электроподстанция ПС-330 «Терны-Первомайская», которая распределяет электроэнергию для предприятий военно-промышленного комплекса и военных объектов ВСУ в регионе.

Военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук в эксклюзивном комментарии aif.ru подтвердил, что удары по Днепру и Днепропетровской области в ночь на 20 ноября были направлены в основном на энергетические объекты.

«Удары по Днепру, которые были нанесены, были направлены в основном на энергетику, чтобы лишить ВПК света и тепла», — уточнил Матвийчук.

По его мнению, ответный массированный удар такой силы будет не единственным.

«Я думаю, удары, которые были этой ночью, это только начало, удары такой разрушительной силы будут продолжаться, потому что разговаривать с нацистами можно только методом силы и обескровливания», — подчеркнул эксперт.

Матвийчук также объяснил, как удары по энергообъектам и вызванные ими блэкауты влияют на украинскую армию.

«Блэкауты влияют на инфраструктуру, логистику, производство и поставки боеприпасов, техники и вооружения, которые идут в том числе из Европы. Раньше оружие поставляли железнодорожным транспортом, мосты являлись связующим звеном, все эти удары оказывают негативное влияние на комплектование Вооруженных сил Украины и их боевую мощь», — заключил он.

В ряде районов Днепропетровской области и самом Днепре экстренные отключения применяются вне очереди, и стандартные графики почасовых отключений на них не распространяются. «Укрэнерго» сообщила о крайне сложной ситуации в энергосистеме Украины из-за повреждений объектов.