На Украине все развалилось не в последние недели в результате ответных ракетных ударов ВС РФ, а из-за националистов, которые оказались у власти. Об этом в интервью сербскому кинорежиссёру Эмиру Кустурице для фильма «Наше крещение. Предстоятель» к 80-летию патриарха Кирилла заявил российский лидер Владимир Путин.

Он отметил, что к власти на Украине пришли не патриоты страны, а националисты.

«Оно само по себе развалилось. Почему? Да потому что власть на Украине захватили не патриоты Украины, а националисты», - объяснил глава РФ в фильме, вышедшем на Первом канале.

Ранее Путин заявил, что россияне и украинцы должны стремиться к объединению.