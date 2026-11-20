«Генеральной прокуратурой Российской Федерации установлены факты ведения Wikimedia Foundation, Inc. (владелец интернет-энциклопедии „Википедия“) целенаправленной информационной кампании по дестабилизации обстановки на территории Российской Федерации», — говорится в сообщении ведомства.

«В случае продолжения деструктивной деятельности»

В связи с этим Генеральная продкуратура Российской Федерации направила в адрес Wikimedia Foundation, Inc. предупреждение о возможности признания деятельности данной организации нежелательной на территории Российской Федерации в соответствии с Федеральным законом «О мерах воздействия на лиц, причастных к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод граждан Российской Федерации» в случае продолжения ведения деструктивной антироссийской деятельности.

Сложности с так называемой русской «Википедией» возникли достаточно давно. Роскомандзор, начиная с 2015 года, неоднократно требовал удалить материалы, которые ведомство считало недостоверными или запрещёнными. С 2022 года судебные разбирательства по этому вопросу стали регулярными. Нет русофобии. Генпрокуратура РФ поставила «Википедии» жесткое условие Подробнее

10 ноября стало известно, что Таганский районный суд Москвы оштрафовал на 15 млн 200 тыс. рублей компанию Wikimedia Foundation, которой принадлежит русскоязычная «Википедия», за отказ удалить запрещённую в РФ информацию по четырём протоколам. Общие же суммы штрафов, наложенные за последние годы, измеряются десятками миллионов рублей.

Специфический взгляд

Проблема заключается в том, что «Википедия», по сути дела, взяла на себя роль пропагандистского рупора, который в условиях СВО работает против России.

Речь не о том, что в материалах русскоязычной «Википедии» излагается другой взгляд на СВО — российская точка зрения в статьях или не представлена вовсе, или подаётся так, чтобы она не вызывала доверия у читателя.

Вообразите себе, что в 1943 году в Москве издаётся некое издание, в котором одобряется деятельность коллаборационистов Власова и Краснова, восхваляются карательные акции против партизан, публикуются пропагандистские статьи Геббельса.

В русской «Википедии» подача материалов об СВО носит примерно такой характер. Новости из дурдома. Власти Полтавы «запретили» русскую музыку и кино Подробнее

Как нацист «пересмотрел свои взгляды»

Например, в статье о признанном в РФ террористической организацией «Азове» можно узнать, что «российская пропаганда часто использует „Азов“ как символ якобы господствующего на Украине неонацизма» и что «многочисленные эксперты отмечают, что современный „Азов“ — это типичная боевая бригада, и опровергают миф о „нацистах „Азова“». Раздел о судах над преступниками-неонацистами в статье назван «Фиктивные суды в России».

Авторы «Википедии» нехотя уделяют несколько абзацев о том, что неонацистов «Азова» обвиняли в преступлениях, не разбирая подробностей, зато не жалеет места для рассказов о «российской пропаганде».

Впрочем, статья об основателе «Азова», внесённом в РФ в реестр террористов и экстремистов Андрее Билецком, в «Википедии» поражает «объективностью» ещё больше. Из неё можно, к примеру, узнать, что «он был руководителем расистских и неонацистских организаций, но «пересмотрел свои взгляды».

Воистину, с таким мастерством можно и Адольфа Гитлера охарактеризовать как «вегетарианца и экоактивиста». Имидж — всё. Решетилова объяснила, почему молчит о зверствах «Азова» Подробнее

«Пропаганда и дезинформация»

Естественно, «Азовом» дело не ограничивается. В таком же ключе подаются и другие признанные в России экстремистскими и террористическими организации — «Легион Свобода России», «РДК» и т. д.

А вот в статье «Википедии» о Мариуполе можно узнать, что российские власти стали активно застраивать город, «заметая следы военных преступлений». Какие преступления и куда были заметены, авторы скромно умалчивают.

Приводить то, что авторы «Википедии» устраивают в статье о Буче, нет смысла. Чтобы понять, что она из себя представляет, достаточно вот такого отрывка: «Министерство обороны РФ отрицает причастность российских военнослужащих к убийствам, прибегая к пропаганде, дезинформации и не заслуживающим доверия аргументам». Одного этого отрывка достаточно, чтобы понять, не заслуживают доверия сами авторы статьи в «Википедии» , которые всё решили за читателей.

Ангелоподобный Бандера

Но не только СВО «вдохновляет» авторов русской «Википедии». К примеру, в обширнейшей статье о Степане Бандере практически не затрагивается вопрос о его сотрудничестве с нацистами, тема Волынской резни, зато сообщается следующее: «Вопрос об отношении украинских националистов к еврейским погромам во время Второй мировой войны является до сих пор одним из самых спорных и политизированных». Заклятые друзья. Польша грозит поссорить Киев со всей Европой из-за Бандеры Подробнее

Изложение вопросов российской истории в русской «Википедии» — тема отдельного разговора. Но объективности в статьях, мягко говоря, остро не хватает.

Но есть спорные вопросы, а есть прямое нарушение законодательства Российской Федерации, которое влечёт за собой последствия.

Для Украины переписывание «Википедии» — дело государственное

То, что происходящий процесс имеет искусственный характер, известно давно. Писать «Википедию» «на свой вкус» на Украине начали сразу после «Евромайдана». Но, поскольку украиноязычный сегмент мало кого интересует, свою борьбу украинцы перенесли в русскую «Википедию». Причём речь не идёт о простых энтузиастах — такие проекты поддерживались МВД Украины и МИД Незалежной.

В 2020 году глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил: «Вместе с партнёрами МИД начинает борьбу с дезинформацией в важном сегменте — крупнейшей в мире энциклопедии. Статьи из „Википедии“ ежедневно становятся источником информации для миллионов людей по всему миру».

Вообще-то такой подход прямо нарушает изначальные принципы, на которых строилась «Википедия», однако Wikimedia Foundation, зарегистрированный в США, не счёл проблему серьёзной. А с 2022 года при молчаливом согласии Wikimedia Foundation русская «Википедия» превратилась в то, чем она является сегодня. Евангелие от Кулебы. Глава МИД Украины намерен исправить «Википедию» Подробнее

«Википедия» с самого начала стала инструментом пропаганды: как основателя проекта лишили права на редактирование

В 2026 году один из основателей «Википедии» Ларри Сэнгер, в своё время покинувший проект, в интервью Berliner Zeitung заявил: «„Википедия“ с самого начала стала инструментом пропаганды... Из-за правил анонимности её легко было использовать для этих целей. Сложно сказать кем именно, потому что все анонимны. Но что мы можем установить как факт, исходя из всех возможных доказательств, это то, что ЦРУ уже отредактировало „Википедию“... Те, кто готов платить за то, чтобы направлять статьи „Википедии“ в определённое русло, делают это уже много лет. Мы просто не знаем масштабов этого».

По данным New York Post, «Википедия» навсегда закрыла Сэнгеру доступ к редактированию статей из-за его призывов сделать ресурс более честным и репрезентативным.

Ларри Сэнгер свою личную борьбу, возможно, проиграл. Но у России, как у государства, инструментов куда больше.