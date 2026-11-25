Координатор николаевского пророссийского подполья Сергей Лебедев в эксклюзивном комментарии aif.ru рассказал, какие важные объекты и технику хранят Вооруженные силы Украины в Николаеве и области.

«ВСУ из важной техники в Николаеве держат самолеты, пусковые установки для дальнобойных ракет вроде HIMARS или "Нептун". Это в основном располагают в пригороде или области, в самом городе о таком не слышали. Еще здесь есть системы ПВО Gepard, но ракетного ПВО в Николаеве нет, хотя и ракет у Украины уже нет», — сказал Лебедев.

В Николаеве днем 23 ноября и в ночь на 24-е звучали взрывы. По данным Минобороны РФ, в ночь на 24 ноября были нанесены удары беспилотными летательными аппаратами по объектам энергетики и топливной инфраструктуры, а также морским судам, задействованным в интересах ВСУ.

В частности, поражена электроподстанция 110 кВ в населенном пункте Прилуки Черниговской области, обеспечивающая работу предприятий ВПК Украины, а также сухогруз на переходе морем юго-западнее Одессы, доставлявший грузы военного назначения.