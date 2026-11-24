Российский военнослужащий сбил украинский беспилотник, метнув в него каску во время боев за освобождение Шиловки в ДНР. Об этом РИА Новости рассказал командир взвода штурмового отряда «Тайфун» Иван Климовских.

Боец передвигался по лесополосе к населенному пункту и вел огонь по противнику. Когда боеприпасы закончились, он увидел приближающийся беспилотник, снял каску и бросил ее в аппарат.

Во время происшествия военнослужащий получил легкие осколочные травмы. Его товарищи оказали ему неотложную медицинскую помощь и обеспечили новым снаряжением.

«Он просто снимает каску и кидает в дрон. Его там осколочком немножко посекло, он к нам зашел. Мы ему первую помощь оказали, доэкипировали — дали новую каску», — рассказал Климовских.

После этого военнослужащий вернулся к выполнению боевой задачи.

Ранее рядовой Вооруженных сил России в ходе штурма вражеского опорного пункта ликвидировал с помощью гранат шесть украинских военных, которые находились в укрытии.