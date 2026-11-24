Населенный пункт Барвиновка в Запорожской области перешёл под контроль российских военнослужащих. Информацию об этом 24 ноября распространило Министерство обороны РФ.

В сообщении ведомства указано, что Вооруженные силы Российской Федерации продолжают специальную военную операцию. Бойцы группировки «Восток», как отмечается, углубились в оборону противника и освободили Барвиновку Запорожской области.

Кроме того, по данным ведомства, российские военные нанесли поражение живой силе и технике двух десантно-штурмовых бригад, а также штурмовой бригады и штурмового полка ВСУ. Удары были нанесены в районах Новотроицкого, Желтой Кручи, Счастливого и Веселого.

Помимо этого, подразделения группировки «Восток» сражаются вблизи Коломийцев, Гавриловки и Зеленой Долины, расположенных в Днепропетровской области.

В министерстве добавили, что на данном направлении украинская сторона потеряла свыше 205 военнослужащих. Кроме того, ею утрачены один бронетранспортер и три автомобиля.

Ранее сообщалось, что ВС РФ поразили электроподстанцию в Прилуках, снабжавшую предприятия ВПК.