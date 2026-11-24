Использование видео-конференц-связи (ВКС) запрещено при угрозе разглашения государственной тайны. Об этом сказано в проекте постановления пленума Верховного суда РФ.

«Применение систем ВКС не допускается в случае, если это может привести к разглашению государственной тайны», — следует из проекта постановления пленума.

В проекте документа отмечается, что использовать видеосвязь в закрытом судебном заседании можно только при соблюдении режима конфиденциальности как в зале заседания, так и в помещении, где находится дистанционный участник.

Ранее Верховный суд России разъяснил порядок регистрации брака с участником СВО.

Также ВС России запретил «автоматическое» лишение водительских прав.