В Умани Черкасской области Украины задержали подполковника ВСУ за вымогательство. Об этом сообщает Telegram-канал «Северный ветер», связанный с российской группировкой войск «Север».

Задержание проводили сотрудники Государственного бюро расследований (ГБР). В вымогательстве подозревают подполковника сил специальных операций (ССО) Украины.

Как полагает следствие, он вымогал с обвиняемого в незаконной переправке людей через границу 800 тыс. гривен. За незаконное денежное вознаграждение он обещал повлиять на прокурора и добиться смягчения наказания.

Ранее стало известно, что Украина теряет до 27 тыс. военных каждый месяц.

Напомним, в Раде заявили, что похищение людей на улицах стало нормой для Украины.